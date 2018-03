Puigdemont es reuneix avui amb Gabriel a Ginebra

? Carles Puigdemont va assegurar ahir que plantejarà a Anna Gabriel com pot participar en el Consell de la República que està creant a Brussel·les. Avui hi ha prevista una reunió entre els dos polítics a Ginebra, on parlaran de les negociacions de la investidura i de la possibilitat que la CUP entri a l'acord per formar govern de JxCat i ERC. A més, el líder de JxCat també va explicar que parlaran de la seva situació i de «la nostra disposició a continuar defensant el dret i la legitimitat de les nostres decisions».

Les declaracions les va fer en una entrevista que va fer a Ginebra, on també va afirmar que tenia «plena confiança» en els negociadors del seu partit, JxCat. La reunió coincideix amb la proposta que JxCat va fer ahir a la CUP. Puigdemont i Gabriel participaran durant aquesta setmana en el fòrum sobre els drets humans que es fa a Ginebra i el dret a l'autodeterminació.