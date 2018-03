Putin guanya les presidencials russes amb el 75% dels vots i s'aferra 6 anys més al poder

L'actual president rus, Vladímir Putin, va aconseguir ahir el 75,04% dels vots en les eleccions presidencials russes amb un 50,48% de l'escrutini ja completat (en el tancament d'aquesta edició), segons la Comissió Nacional Electoral russa.

Putin va imposar-se d'aquesta manera als seus rivals i aconsegueix romandre en el poder durant un nou mandat de sis anys. El mateix president va comparèixer ahir a Moscou davant dels seus simpatitzants i els va agrair el suport rebut, que va qualificar de «reconeixement pels èxits dels últims anys».

Els resultats provisionals representen un suport popular de rècord per a Putin, que amb prou feines va fer campanya abans de les eleccions i no va tenir cap competència real en un procés electoral que fins i tot alguns dels seus set candidats rivals van qualificar de farsa.

«Moltes gràcies a vostès pel suport. Vull dirigir-me a tots els que s'han reunit avui aquí i als nostres partidaris en tot l'immens país. Moltes gràcies pel resultat», va afirmar durant l'acte de celebració, sota el títol Rússia, Sebastopol, Crimea.



Un reconeixement

El mandatari va destacar que veu el resultat aconseguit «com un reconeixement del que s'ha fet en els últims anys en unes condicions molt difícils». «Veig en això confiança i esperança, una esperança que treballem amb la mateixa intensitat, la mateixa responsabilitat i amb resultats encara millors», va afirmar Putin davant dels seus seguidors congregats al centre de Moscou.

Darrere de Putin queden el candidat del Partit Comunista de la Federació Russa, Pavel Grudinin, amb un 13,36%, de vots i el líder del Partit Liberal Demòcrata, Vladimir Zhirinovski, amb al voltant d'un 6,33% de sufragis.

Per la seva part, la candidata Xenia Sobtxak, d'Iniciativa Ciutadana, va reunir el 1,42% dels vots i Grigori Yavlinski, de Iàbloko, el 0,83%. Sergei Baburin, de la Unió Popular de Rússia, va aconseguir el 0,63% i Boris Titov, del Partit del Creixement, va situar-se dues dècimes per sobre.

El líder rus, de 65 anys, segueix sense un competidor polític a casa, fins i tot quan l'economia s'estanca després de la més llarga recessió en dues dècades. A l'estranger, s'enfronta a un conflicte en espiral després que els EUA l'acusessin directament d'ordenar l'enverinament de l'antic agent doble Sergei Skripal a començaments d'aquest mes. Putin ha desafiat les sancions dels EUA i de la UE sobre l'annexió de Crimea i la pressió diplomàtica sobre el suport de Rússia al president sirià Bashar al-Assad. El desafiament de Putin d'Occident ha jugat bé en la campanya, amb un electorat nostàlgic per recuperar l'estatus de superpotència de Rússia.

«Putin no es retirarà ni un mil·límetre», va dir ahir Evgeny Minchenko, un consultor polític establert a Mascou que assessora al Kremlin. «Impulsarà una política de màxima independència respecte d'Occident i de construir aliances amb altres centres de poder», va apuntar.

La capacitat de Putin d'enfrontar-se a Occident s'ha incrementat després que l'elecció de Trump exposés discrepancies profundes entre els EUA i Europa i la votació del Regne Unit per sortir de la UE, va dir Roderic Lyne, ex ambaixador britànic a Rússia. «Occident en aquest moment està fragmentat a causa de les tensions transatlàntiques i el Brexit», va apuntar.

Putin, que també va ser acusat d'atacs cibernètics i d'intromissions electorals, fins i tot en la votació presidencial dels Estats Units del 2016, ha assolit aquests resultats a pesar de les crides de l'oposició a un boicot.

«Vaig venir aquí per votar per l'estabilitat», va assegurar Larisa Kuznetsova, pensionista de 62 anys, en un punt de votació al centre de Moscou. «Això és el que esperem del nostre president en un món tan temible», va afirmar.



Acusacions de frau

Les xifres oficials de participació en diferents regions de Rússia s'estan inflant fins a 18 punts percentuals, va dir el líder de l'oposició, Alexey Navalny, a Twitter, citant dades compilades pels seus observadors a les sales de votació. Navalny, que va ser vetat per participar en les eleccions, havia demanat un boicot a la votació. Hi ha hagut un «frau generalitzat» i els observadors han estat testimonis de moltes irregularitats, va assegurar Open Russia, una organització opositora fundada per l'exmagnat del sector del petroli i opositor Mikhail Khodorkovsky.