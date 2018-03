Societat Civil Catalana exigeix un Govern català «de tots»

La manifestació convocada per SCC va reunir unes 7.000 persones

La manifestació convocada per SCC va reunir unes 7.000 persones albert gea/reuters

Unes 7.000 persones, segons va calcular la Guàrdia Urbana, van participar ahir al migdia en la manifestació de Societat Civil Catalana a favor de «recuperar el seny» i per exigir «un Govern de tots que respecti la llei a Catalunya». El president de SCC, José Rosiñol, en el discurs al final de l'acte va augmentar la xifra fins als 200.000 assistents.

L'exprimer ministre socialista francès, Manuel Valls, va ser la gran atracció de la marxa, que va fer un breu recorregut entre el Pla de Palau i l'estació de França. També hi va haver l'assistència de la plana major de Cs, encapçalada pel seu president, Albert Rivera; del PP, amb la presència destacada de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, l'exministre José Manuel García-Margallo, el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, i el president del PPC, Xavier García Albiol; i el PSC, amb Miquel Iceta.

La manifestació va portar el lema «Ara, més que mai, seny» i va comptar amb les intervencions finals del mateix Valls, l'actriu Rosa Maria Sardà, l'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo, els exdiputats de Cs Jordi Cañas i del PP Juan Milián.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va justificar la seva presència i la d'altres dirigents destacats de la formació a la manifestació de Societat Civil Catalana com a representant d'aquell conjunt de catalans «indignats» pel fet que encara no s'hagi format Govern, passats ja gairebé tres mesos de les eleccions del 21-D. Iceta va demanar al nou Govern que treballi amb la premissa que ha de treballar «dins la legalitat i pensant en el conjunt del país i no només en la meitat», una manera de «posar fi a l'aplicació a Catalunya de l'article 155 de la Constitució» i de recuperar l'autogovern.

Per la seva part, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, va reclamar que «es posi en marxa el rellotge del Parlament». «Els catalans estem cansats, esgotats», va assenyalar. El president del PPC, Xavier García Albiol, va mostrar-se convençut que «mal que ens pesi», finalment hi haurà Govern independentista. Va considerar que els partits independentistes són conscients que una nova convocatòria d'eleccions els faria perdre més suports. «No correran el risc», va sentenciar.

D'altra banda, el president de Cs, Albert Rivera, va criticar la manca de seny del «fugitiu de Waterloo» i va assegurar que estan preparats per a unes noves eleccions.