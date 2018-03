El Tribunal Constitucional sospesa dissoldre el Parlament el 30 de març i convocar eleccions

El Tribunal Constitucional sospesa dissoldre el Parlament el dia 30 de març i convocar noves eleccions automàticament, just el dia que farà dos mesos de la investidura fallida de Puigdemont. El TC decidirà el proper dimarts si el rellotge de la investidura està o no en marxa, però segons El Confidencial no té previst imposar cap mesura cautelar tot esperant resoldre el cas per sentència.

Una de les opcions que està sobre la taula seria donar per vàlida la investidura suspesa del líder de Junts per Catalunya el 30 de gener, de manera que el termini per escollir un nou candidat s'acabaria el 30 de març. Una altra possibilitat seria que els dos mesos comencessin a comptar a partir de la mateixa sentència del tribunal i, per tant, els partits independentistes encara tindrien marge de maniobra. Els magistrats també tenen pendent de resoldre un recurs d'empara presentat pel PSC, que precisament demanava posar en marxa el rellotge.

El president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i alcalde de Sallent, David Saldoni, va titllar d'«aberració» la possibilitat que des del Govern espanyol i «tot l'aparell que té al voltant» es «forci» Catalunya a unes noves eleccions sense respectar els acords presos al Parlament.