La UE i el Regne Unit assoleixen un acord sobre la transició del Brexit

La Unió Europea i el Regne Unit han desencallat les negociacions sobre el Brexit. Segons han anunciat aquest dilluns al migdia en una roda de premsa conjunta el negociador de la Comissió Europea, Michel Barnier, i el britànic David Davis, les dues parts han assolit un acord sobre el període de transició posterior a la sortida formal del Regne Unit el març de l'any que ve.

Segons ha explicat Barnier, la transició serà de durada "limitada", com van demanar tant el Regne Unit com la UE: s'iniciarà amb la data de desconnexió el 29 de març del 2019 i finalitzarà el 31 de desembre de l'any 2020. Durant aquest període, ha afegit Barnier, el Regne Unit no participarà en el procés de decisions de la UE però preservarà tots els "beneficis", com ara els avantatges del mercat únic i les polítiques europees. Amb tot, se li requerirà que respecti les lleis europees, com la resta d'estats membres.

"Esperem que es respecti el principi de cooperació", ha dit. D'altra banda, s'ha acordat que els ciutadans europeus que arribin durant el període transitori al Regne Unit tinguin els mateixos drets i garanties que els que van arribar-hi abans de la data de sortida. La UE ha valorat l'acord com un pas "decisiu" en les negociacions però ha recordat que "queda molt per fer", citant aspectes més espinosos com ara Irlanda del Nord.

Segons Michel, el període de transició serà "molt útil" per a l'administració britànica per "preparar-se pel futur", negociant, per exemple, acords amb tercers. D'altra banda, ha destacat, el període facilitarà també la preparació de Brussel·les. Inicialment el govern britànic havia demanat un "dret a veto" a determinades polítiques durant aquest període de transició, així com també que es limitessin els drets dels ciutadans de la UE que arribin a les illes britàniques durant la mateixa etapa.



Irlanda del Nord



Un dels punts complicats de la negociació és la situació a Irlanda del Nord, encara per resoldre. Un cop el Regne Unit surti del mercat únic i la unió duanera, s'hauria d'aplicar algun tipus de control fronterer entre Irlanda i Irlanda del Nord. Si bé tant Brussel·les com Londres s'han compromès ja a garantir que no s'hi instal·la una "frontera dura", en les últimes setmanes el negociador comunitari s'ha queixat que no ha rebut propostes de Londres "precises, clares i sense ambigüitats" sobre com fer-ho.

Irlanda del Nord, ha explicat Barnier aquest migdia, és un dels punts sobre els quals les dues parts encara han d'arribar a un acord. "Hem de trobar una solució per evitar una frontera dura i protegir la cooperació", ha dit en roda de premsa aquest dilluns. Tant la UE com el Regne Unit segueixen "compromeses" en aquest sentit, ha dit el francès.