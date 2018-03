Condemnen la Generalitat per la incapacitat d'un bomber exposat 23 anys a l'amiant

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la condemna, dictada pel Jutjat social 13 de Barcelona, a la Generalitat a pagar a un bomber un recàrrec equivalent al 40% de l'import de la prestació per incapacitat permanent absoluta que percep des de fa 11 anys. L'home està afectat per pleuritis i fibrosis com a conseqüència de l'exposició a l'amiant entre 1973 i 1996, segons el col·lectiu Ronda.

Durant aquest temps, el bomber va desenvolupar tasques d'extinció d'incendis, primer en el cos dels Bombers de Barcelona i després de la Generalitat, fins que va haver de passar a fer feines de caràcter administratiu davant la impossibilitat de la pèrdua de condicions físiques derivades de les seves patologies. Segons la sentència, el bomber va treballar en un entorn on no es va complir el deure de prevenció dels riscos laborals.

L'alt tribunal també considera provat que durant els anys 80 els bombers van utilitzar equips individuals de protecció amb amiant i que fins els 90 van ser els propis bombers els qui es van fer càrrec de la seva roba de treball i dels mateixos equips de protecció, contra el que dictava la norma.

A banda, la sentència, com ja va apreciar la de primera instància, admet que tot i el risc que comporta la tasca d'extinció d'incendis en entorns industrials i habitatges amb presència d'asbest, fins l'any 2006 "no consten [que s'haguessin traslladat] instruccions sobre la utilització dels equips de protecció en relació amb l'amiant" i no va ser fins dos anys després, al 2008 -quan ja feia sis anys de la definitiva prohibició de l'amiant a l'Estat espanyol- que no es van començar a fer les proves específiques per a l'aplicació del protocol mèdic d'amiant.

La sentència del Jutjat Social 13 de Barcelona es va dictar al juliol de l'any passat i va suposar la primera condemna a la Generalitat per no complir amb la seguretat del col·lectiu de bombers davant l'amiant.