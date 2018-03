La Fiscalia demana que s'invalidin els passaports dels investigats que estan a l'estranger

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha demanat al jutge Pablo Llarena l'anul·lació de la vigència i validesa dels passaports dels investigats que estan a l'estranger. En un escrit, el fiscal sol·licita la "retenció" dels passaports de Carles Puigdemont, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí i Anna Gabriel, però afegeix que, com que la "retenció material" no és possible, reclama que és limiti la validesa dels documents per impedir que "utilitzin els seus desplaçaments per seguir portant a terme activitats clarament identificades amb la projecció i justificació internacional dels delictes de rebel·lió i sedició". El ministeri públic ja va anunciar que demanaria aquesta mesura dijous passat.

En l'escrit presentat a Llarena, la Fiscalia recorda que Puigdemont i Serret han viatjat aquesta setmana a Suïssa, que el mateix Puigdemont ja ho va fer fa setmanes a Dinamarca i que té previst desplaçar-se aquesta setmana a Finlàndia. També ha recordat que Clara Ponsatí s'ha desplaçat de Bèlgica al Regne Unit. Es tracta de països dins de l'espai Schengen, de manera que no és necessari el passaport si es viatja des de la UE.

Amb aquesta manera, la Fiscalia busca limitar la llibertat de moviments de tots sis davant del fet que no s'ha pogut adoptar "cap mesura cautelar limitativa dels seus moviments".

Així, la Fiscalia demana la retenció del seu passaport, però admet que no és possible mitjançant el lliurament del document per part dels investigats. "És absolutament imprescindible, donada la situació personal de fugits de la justícia, limitar la validesa dels seus passaports per tal d'impedir que, tal com s'està produint, utilitzin els seus desplaçaments per seguir portar a terme activitats clarament identificades amb la projecció i justificació internacional dels delictes de rebel·lió i sedició en els que han participat", argumenta.

El ministeri públic demana que s'oficiï l'execució de la mesura de retenció del passaport a les "autoritzats administratives competents" per tal que "anul·lin la vigència i la validesa" d'aquest documents "temporalment" mentre persisteixi una resolució judicial de privació de llibertat o de detenció davant d'incompareixença davant d'un òrgan judicial.