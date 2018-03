Gabriel i Boya recorren al TC per demanar que la causa del procés es traslladi al TSJC

La defensa d'Anna Gabriel i Mireia Boya va presentar ahir davant del Tribunal Constitucional (TC) un recurs d'empara per demanar que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) qui instrueixi la causa per rebel·lió oberta al Tribunal Suprem. La defensa de les exdiputades ja va fer aquesta petició el gener davant la Sala Penal del Suprem (que ho va tombar) i està pendent que resolgui un recurs de súplica. En aquell moment, el lletrat ja qüestionava la competència del Suprem i al·legava que no era un tribunal imparcial. Com que la sala encara no s'ha pronunciat, ara Gabriel i Boya recorren al TC perquè consideren que es vulneren drets fonamentals. En el recurs d'empara, es citen drets del Conveni Europeu de Drets Humans, com el de ser jutjades «per un tribunal independent, imparcial i prefixat per la llei» o el de tenir una «tutela judicial efectiva». A mitjan de gener, la CUP ja va presentar un escrit on exposava que el Suprem no és competent en el cas del sumari per rebel·lió.