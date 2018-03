Junqueras afirma que «no és hora de retrets» sinó «de fer Govern»

Oriol Junqueras ha afirmat en una entrevista escrita a TV3 que "no és hora de retrets" sinó "de fer Govern". El president d'ERC, empresonat des de fa prop de cinc mesos a la presó d'Estremera per ordre primer de l'Audiència Nacional i després del Tribunal Suprem, ha considerat "imprescindible" recuperar les institucions, així com crear una oficina de defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania. Sobre el futur de l'independentisme i les opinions del diputat Joan Tardà a l'entorn de restablir converses amb els Comuns i el PSC, Junqueras ha dit que el republicanisme "és una realitat" i que depèn d'ell mateix tornar a ser una "minoria sorollosa" o representar un projecte inclusiu que tindria "molt recorregut". Això sí, ha considerat "imprescindible" la "unitat d'acció" dels que vulguin "aturar la involució democràtica".

Junqueras també ha opinat sobre les declaracions de l'exconseller Santi Vila segons les quals si el president d'ERC hagués donat suport a Carles Puigdemont en la convocatòria d'eleccions ara no hi hauria ni presos ni exiliats. El republicà ha recordat que abans de la declaració de la República els Jordis ja eren a la presó, i ha considerat que la "grandesa" d'una persona "també es valora" per "quan sap callar".

Finalment ha considerat "important" per als seus fills que ell pugui estar en una presó més propera, i ha lamentat que es "perjudiqui" les famílies "accentuant el patiment" fent-los recórrer milers de quilòmetres per veure'ls.