Mor una dona en ser atropellada per un cotxe robotitzat d'Uber

Una dona va morir ahir a Tempe, Arizona, després de ser atropellada per un dels cotxes sense conductor d'Uber, fet que suposa el primer accident mortal conegut protagonitzat per un d'aquests vehicles robotitzats en una via pública. El vehicle circulava de forma automàtica, sense conductor, quan va atropellar una dona que creuava el carrer fora del pas de vianants de nit, segons van informar mitjans nord-americans que citaven la Policia de Tempe. El cotxe estava escortat per un segon vehicle amb un conductor humà. Una portaveu d'Uber va anunciar la suspensió de totes les proves dels vehicles robotitzats que s'estaven fent a Tempe, Pittsburgh, San Francisco i Toronto.