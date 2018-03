Òscar Camps: «Ens sentim assetjats, sembla que la solidaritat sigui delicte»

El fundador de l'ONG de rescat de refugiats al Mediterrani Proactiva Open Arms, Òscar Camps, va lamentar ahir que aquesta i altres ONG estiguin sent «assetjades» per les autoritats líbies i italianes per tal de no rescatar refugiats. «Sembla que la solidaritat sigui delicte», va dir, en relació a la immobilització del seu vaixell a un port italià sota acusació d'afavorir la immigració il·legal.

En una roda de premsa al port de Barcelona, davant del seu primer vaixell, l'Astral, i amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el cantautor Joan Manuel Serrat, el periodista Jordi Évole i l'exjugador de bàsquet Jordi Villacampa, Camps va explicar les «peripècies» viscudes des de dijous pel seu vaixell en aigües internacionals. Camps creu que el vaixell pot estar mesos immobilitzat, com ha passat amb altres organitzacions, i per això vol seguir treballant amb algun altre vaixell. Atribueix aquest bloqueig a l'estratègia de les autoritats italianes per no acollir més refugiats i va recordar que de les nou organitzacions que treballaven al Mediterrani rescatant refugiats només en queden tres, amb tres vaixells, després de la persecució de les autoritats líbies i italianes des del 2017, i en especial d'un fiscal de Catània (Sicília). Segons va explicar Camps a RAC1, el vaixell amb el qual van iniciar la feina, l'Astral, està disponible, però és massa petit, ja que en necessiten un d'uns 20 metres d'eslora que pugui transportar entre 300 i 400 persones.



Els acusen de tràfic de persones

Segons Camps, l'actuació respon a la voluntat «d'eliminar del Mediterrani les ONG que rescaten immigrants del mar». Els responsables de l'entitat, acusada d'associació criminal i de fomentar la immigració il·legal per desobeir els guardacostes libis, s'enfronten a penes de presó d'entre 4 i 7 anys.

La guàrdia costanera italiana va comunicar dijous a l'ONG la situació d'una pastera perquè «hi havia gent en perill» i el vaixell de Proactiva era el que estava més a prop. Van arribar al lloc i van comunicar a Roma que la situació era greu, amb unes 200 persones i «amb casos mèdics greus», i que procedien a embarcar dones i nens. Al cap d'una hora va arribar una patrullera líbia i Itàlia va ordenar a l'ONG que els fessin cas. No obstant, els refugiats van començar a tirar-se a l'aigua perquè no volien tornar a Líbia. El vaixell de l'ONG va estar més de 48 hores navegant sense rumb perquè cap port l'autoritzava a atracar, fins que Itàlia li va donar permís. A través de la mediació de l'alcaldessa Ada Colau, l'ONG s'ha posat en contacte amb el ministeri d'Afers Estrangers espanyol per posar-los al dia de com està la situació.