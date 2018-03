El Parlament tramita la reforma de la llei per a investidures a distància

El president del Parlament, Roger Torrent, va avançar ahir al vespre a la Junta de Portaveus que properament fixarà data per a un ple ordinari de la cambra. I és que, després que Cs hagi modificat el text de la seva proposta de resolució i que el nou redactat «sol·licita» la compareixença de Torrent perquè expliqui la situació de bloqueig de la política catalana i les seves possibles sortides, el document ha estat admès a tràmit per la mesa i el President ha anunciat que la resolució serà tractada en aquest ple ordinari que, a hores d'ara, encara no té dia. De la mateixa manera, la mesa també ha admès a tràmit la reforma de la Llei de Presidència que JxCat havia registrat per poder realitzar investidures a distància. PSC, Cs i PPC ja van mostrar la seva disconformitat dins la reunió, i socialistes i Cs van anunciar a la Junta que demanaran a la mesa que es reconsideri l'admissió a tràmit.

El primer text que havien presentat els d'Inés Arrimadas havia estat desestimat apel·lant a un defecte de forma, però la segona versió del document, on en lloc «d'instar» a la compareixença de Torrent se «sol·licita la seva compareixença», ha passat el filtre de la mesa i ha estat admès a tràmit sense problema. Ara, els grups tenen dos dies per presentar possibles reconsideracions i després hi ha previst un període d'esmenes de 7 dies.



«Avui serà un dia clau»

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, creu que avui «serà un dia clau i poden passar coses importants». Sense voler concretar gaire res més, Sabrià va donar ahir a entendre que, a partir de la citació de Jordi Sánchez, avui mateix al Tribunal Suprem es podrien desencadenar un seguit d'esdeveniments que desencallin les negociacions i la investidura, tant amb el número dos de JxCat com a candidat com amb altres opcions.

Per la seva banda, la responsable de l'àrea territorial de la direcció executiva del PDeCAT, Maria Senserrich, va negar cap pla C i va insistir que el candidat a la presidència és Sànchez. «Cal defensar-lo malgrat les adversitats i les bar-reres que ens posen a 600 quilòmetres. Demà al Suprem és un dia important i tenim encara un bri d'esperança», va afegir.