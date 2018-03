Sabadell rebutja la presència del Govern de Rajoy en actes públics

El consistori va expressar en un comunicat la seva absoluta disconformitat amb la visita de membres del «Govern d'excepció com a conseqüència de l'aplicació de l'article 155» i davant l'empresonament dels quals, al seu judici, són els representants legítims del Govern de la Generalitat i de la societat catalana. Així, va compartir el rebuig expressat pels ciutadans que des de primera hora del matí es van concentrar, convocats pel CDR de Sabadell, en un dels accessos a la infraestructura per protestar contra la presència de membres del Govern central. Enric Millo va valorar la mobilització ciutadana: «Normalment es protesta per la falta d'inversió».