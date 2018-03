Sànchez i Forn compareixen a l'Audiència Nacional per defensar la seva llibertat

El número 2 de JxCat i candidat a la investidura, Jordi Sànchez, i l'esconseller destituït d'Interior, Joaquim Forn, ja són a les dependències de l'Audiència Nacional. A primera hora del matí, vehicles de la Guàrdia Civil els ha traslladat des dels centres penitenciaris de Soto del Real (Sànchez) i Estremera (Forn) fins als calabossos de l´Audiència Nacional (al Suprem no en tenen). Ambdós surten de la presó per assistir a una vista a la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem.

Els tres magistrats de la sala estudien recursos presentats per les seves defenses contra decisions del jutge instructor, Pablo Llarena, que al febrer els va denegar sortir en llibertat adduint risc de reiteració delictiva. Per tant, aquest dimarts tenen un nou intent per aconseguir sortir de la presó, tot i que la decisió de la sala no té perquè donar-se a conèixer avui mateix. A la vista el protagonisme el tindran les parts i prendran la paraula la Fiscalia, l'acusació popular VOX) i les defenses. Tanmateix, si els magistrats ho autoritzen, tant Forn com Sànchez podrien tenir un darrer torn de paraula per adreçar-se als magistrats.

La vista es celebra per recursos presentats davant la sala d'apel·lacions contra decisions de Llarena del febrer. Per tant, a priori, la sala no ha d'estudiar un altre recurs presentat posteriorment per la defensa de Sànchez per demanar permís per anar al ple d'investidura (aquest recurs encara s'està tramitant).

La vista que se celebra aquest dimarts té les mateixes característiques que la del passat 4 de gener, quan el vicepresident destituït, Oriol Junqueras, va sortir també de la presó per assistir presencialment a la vista. Els tres magistrats, però, van decidir mantenir-lo a la presó.

Sànchez està reclòs a Soto del Real des del 16 d'octubre i Forn a Estremera des del 2 de novembre. Fins ara, tots els intents de les seves defenses (ja siguin davant Llarena o davant la sala) per aconseguir sortir en llibertat no han prosperat.