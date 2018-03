Serret confirma que Turull serà el candidat de JxCat a la investidura

Jordi Turull serà el candidat a la investidura de JxCat si finalment el Tribunal Suprem tomba la sortida de presó de Jordi Sànchez. Així ho ha confirmat aquest dimarts al matí l'exconsellera d'Agricultura Meritxell Serret en una entrevista al programa 'Els matins' de TV3.

Serret ha confirmat així una de les possiblitats més comentades en les darreres setmanes per tal de desencallar la investidura d'un President de la Generalitat en el cas que Sànchez, que aquest matí declara a la seu de l'Audiència Nacional, no sigui alliberat per part del magistrat Pablo Llarena i, per tant, no pogués assistir al debat d'investidura.