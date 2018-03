Troben el cos sense vida del caiaquista desaparegut dissabte entre Blanes i Mataró

Un pescador ha trobat aquest dimarts el cos sense vida del caiaquista de 58 anys que va desaparèixer dissabte passat entre Blanes i Mataró, segons han indicat els Mossos d'Esquadra.

El cos ha estat localitzat entre les nou i dos quarts de deu del matí a unes vuit milles davant la costa de Blanes. Els equips d'emergència s'han desplaçat al lloc per poder retirar el cos, una tasca que es preveu complicada pel mal estat de la mar aquest matí a tota la Costa Brava. Es preveu que el cos sigui traslladat al Port de Blanes. La recerca del cos per part dels Bombers, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil, Creu Roja i Salvament Marítim va quedar aturada aquest dilluns després de diverses hores rastrejant per mar i aire la Costa Brava i la del Maresme i aquest dimarts ja no s'havia pogut reprendre pel temporal de mar.

El caiaquista va sortir dissabte a primera hora de Mataró amb la intenció de fer una travessia fins a la capital de la Selva Marítima, on es preveia que arribés pels volts de les quatre de la tarda. L'home és expert en caiac i ja havia fet en diverses ocasions aquesta ruta. Al veure que no arribava el germà de l'home, que l'anava seguint per terra, va donar l'alerta als equips d'emergència que de seguida es van posar a treballar.