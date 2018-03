La CUP manté l'abstenció al marge de qui sigui candidat

El diputat de la CUP Carles Riera va assegurar que l'esquerra anticapitalista manté per ara l'abstenció dels seus quatre parlamentaris mentre no canviï el programa que JxCAT i ERC posen sobre la taula per desencallar la investidura. Al marge del candidat, diuen. Els cupaires insisteixen que no faran del nom «qüestió central» perquè volen posar el focus en l'acció de govern.

«Qualsevol nom serà bo si és per presidir un govern republicà; no serà bo si és per presidir un govern autonòmic», va assegurar Riera en roda de premsa ahir al Parlament. Riera, que va dir que tornen a negociar amb JxCAT, va mantenir la porta oberta al diàleg malgrat que, va insistir, l'acord ara per ara sigui «lluny». Hores després de la decisió de Jordi Sànchez d'optar a la renúncia a l'acta de diputat, Riera va assegurar també que «hi ha temps» perquè els cupaires obrin un debat a les bases «si el motiu s'ho val». En aquest context, però, Riera va advertir que l'única proposta que formalment han rebut els cupaires sobre la taula és la de Jordi Sànchez. «Cap altra. Turull mai s'ha plantejat», va assegurar. I en qualsevol cas prioritzen saber si el proper govern pretén tenir «vocació de recuperació autonòmica o de trencar amb l'Estat espanyol democràticament per construir república», va dir.



El TC manté aturat el rellotge

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha rebutjat fixar mesures cautelars, com demanava el PSC, i manté aturat el rellotge de la investidura. Els socialistes ja havien demanat al TC que establís alguna mesura per desencallar la investidura després que el president del Parlament posposés sense data el ple del 30 de gener passat. Aquell recurs es va admetre a tràmit però el ple no va establir mesures cautelars. Davant un segon ajornament del ple (decidit el 9 de març), els socialistes van adreçar un nou escrit al TC. Li demanaven que declarés suspesa la decisió de Torrent de posposar el ple d'investidura de Jordi Sànchez (previst inicialment per al 12 de març) i que fixés un termini dins del qual s'hagués de celebrar un ple d'investidura sobre el candidat proposat, per poder realitzar una primera votació i que el rellotge dels dos mesos comencés a córrer.