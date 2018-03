Dastis confia que la situació del vaixell retingut d'Open Arms s'aclarirà i podrà seguir treballant

El ministre d'Afers exteriors i de Cooperació, Alfonso Dastis, confia que la situació del vaixell de l'ONG catalana Proactiva Open Arms, retingut a Sicília (Itàlia) des del diumenge sota l'acusació de tràfic il·legal de persones, «s'aclarirà», de manera que els membres de l'ONG «podran seguir desenvolupant la seva activitat» de rescat de migrants en alta mar.

En declaracions després de participar ahir en el ple de control al Govern central al Senat, el ministre va insistir que Exteriors està prestant assistència al vaixell i la seva tripulació a través del consolat espanyol, mentre es desenvolupen les investigacions de la Fiscalia i les autoritats judicials italianes. Poc abans, en una compareixença al Congrés, va explicar que el seu ministeri «es va mobilitzar» ja dijous passat per atendre la situació del vaixell, que acabava de rescatar 218 persones al Mediterrani, «en primer lloc perquè cessés el suposat assetjament» (per part dels guardacostes libis) i perquè «poguessin desembarcar les persones rescatades al port més proper, que va acabar sent Itàlia». Ahir al matí van tornar a Catalunya els cooperants de l'ONG que navegaven amb el vaixell retingut al port sicilià. Només el comandant i la coordinadora de la missió es van quedar per declarar davant la justícia italiana.