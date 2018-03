Els dos 'visitants' de Puigdemont a Waterloo pretenien fer una acampada però van perdre les tendes

El fundador de la Hermandad Hermanos Cruzados, Jaume Vizern, que ha residit a Manresa i Sant Fruitós, ha explicat a Regió7 que l´acció que ell i un company del Barcelonès han protagonitzat disfressant-se de guàrdia civils davant la residència de Carles Puigdemont a la localitat belga de Waterloo també pretenia organitzar una acampada, però no va ser possible perquè els van perdre la maleta que havien facturat amb les tendes de campanya.

Jaume Vizern ha explicat a Regió7 que en cap cas van accedir a la residència de Puigdemont, com s´ha dit en altres mitjans, per evitar problemes legals -«sinó, avui no seria aquí», puntualitza ja a Catalunya-, sinó que volien fer una acció «davant la casa, mai a dintre, per manifestar amb humor que ha enganyat i ha perjudicat moltíssimes famílies».

Vizern ha explicat que ell i dos més van anar a l´aeroport per desplaçar-se en avió cap a Bèlgica, però un dels tres va haver de renunciar a fer el viatge per motius personals de darrera hora. Un cop allà van llogar un vehicle i es van dirigir a Waterloo on es van posar una disfressa «molt poc realista» de Guàrdia Civil, amb granota i tricorni de plàstic.

Relata que hi havia 4 persones a la residència que van marxar i, poc després, van tornar. Passats uns minuts van arribar dos agents de la policia Belga. «Diuen que ens van treure de la casa i és mentida, també que ens van fer treure les disfresses i tampoc és veritat». Sempre segons Vizern, «quan ens van veure els policies van riure. Ens van demanar si havíem anat allà a molestar Puigdemont i nosaltres els vam dir que no, perquè érem plenament conscients que es trobava fora del país».

Vizern ha explicat que l´acció se´ls va acudir i van pensar que seria una bona idea fer una acampada davant de la residència de Puigdemont vestits de guàrdia civils, per recordar-li «que ha fugit i que la justícia el reclama». Però sense les tendes de campanya es van conformar amb les disfresses de guàrdia.

De tornada a Barcelona van localitzar la maleta amb les tendes de campanya al mateix aeroport.