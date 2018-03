La Fiscalia sol·licita llibertat sota fiança de 100.000 euros per a Forn

La Fiscalia va sol·licitar ahir llibertat sota fiança de 100.000 euros per a Joaquim Forn. El ministeri públic canvia de criteri i, per primer cop, rebaixa la mesura cautelar de la presó preventiva.

Així ho va demanar en la vista a Forn que va tenir lloc ahir al Tribunal Suprem. Fonts presents a la sala van explicar que el fiscal no va intervenir i que simplement, al final, va dir que sol·licitava la fiança «per imperatiu legal i seguint instruccions del fiscal general de l'Estat», invocant l'article 25 de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal.

El canvi de criteri de la Fiscalia es basa en què considera que no existeix risc de reiteració delictiva i perquè la defensa de Forn ha al·legat que pateix una malaltia. Fa uns dies va transcendir que Forn havia donat positiu en la prova de la tuberculina. A la sala no hi va ser present el conseller destituït, que a darrera hora va decidir no assistir a la vista.

Fins ara, tots els intents de la defensa de Forn s'havien fet davant el jutge instructor, Pablo Llarena, que s'havia negat a deixar-lo en llibertat. Ara, la decisió està en mans de la sala i el ponent de la interlocutòria serà Miguel Colmenero. Els tres magistrats de la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem no preveien resoldre ahir sobre els recursos presentats per les defenses de Jordi Sànchez i Joaquim Forn. Per la seva banda, l'acusació popular de VOX va mantenir que existeix risc de reiteració delictiva i que el conseller destituït ha de seguir entre reixes.

En un comunicat, la Fiscalia General de l'Estat va esgrimir «raons humanitàries», ja que «s'ha tingut coneixement de l'aparició de tuberculina, circumstància que s'ha de tenir en compte». El ministeri públic també va recordar que Forn va renunciar a l'acta de diputat el 24 de gener passat «com a mostra de la seva intenció manifesta de cessar la seva activitat política» i del «nul impacte del risc de reiteració delictiva». De fet, la Fiscalia hi veu «falta de reiteració delictiva derivada de les seves manifestacions i actuacions des que es va iniciar el compliment de la mesura cautelar» de presó provisional.