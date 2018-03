Interior denega una excedència al sergent dels Mossos que escortava Puigdemont a Bèlgica

El Departament d'Interior ha denegat una excedència al sergent dels Mossos d'Esquadra que protegia Carles Puigdemont a Bèlgica i que des de dilluns estava obligat a reincorporar-se al cos, segons fonts de l'entorn de Puigdemont. Actualment, però, es troba de baixa. Quan torni, el sergent, que ja es troba a Catalunya, estarà destinat a tasques de seguretat ciutadana a Martorell, en el què suposa una rebaixa en la seva categoria laboral. Anteriorment, Afers Interns dels Mossos el va interrogar i Interior el va expedientar després que acompanyés Puigdemont en la seva sortida de Catalunya i en les primeres setmanes a Brussel·les. El mosso no estava adscrit a la seva seguretat més directe sinó a l'àrea d'escortes.

El sergent va agafar un permís per hores extres i vacances per acompanyar Puigdemont a Brussel·les. En la seva reincorporació, prevista per a aquest dilluns, havia d'anar destinat a desenvolupar tasques de seguretat ciutadana a Martorell després de ser apartat de l'àrea d'escortes. Un cop resolt l'expedient, l'exescorta de Puigdemont a Brussel·les es podria exposar a una sanció.

A banda, fa poc més d'un mes, el Departament d'Interior va iniciar una altra investigació interna per determinar si hi havia més membres del cos escortant Carles Puigdemont a Bèlgica, aprofitant els seus dies de festa.

Aquesta negativa d'Interior a concedir el permís temporal no retribuït al sergent es coneix després que dos individus de nacionalitat espanyola i vestits amb uniforme de la Guàrdia Civil intentessin accedir a al casa de la República de Waterloo, on s'ha instal·lat Puigdemont en les darreres setmanes. Una patrulla de la policia belga va identificar les dues persones, que van identificar-se com a membres del cos armat espanyol, i els va ordenar que abandonessin la zona. Per l'entorn de Carles Puigdemont a Brussel·les, es posa "en risc" la seva seguretat després de la negativa a l'excedència del sergent.