JxCat planteja investir demà Turull abans de la cita al Suprem

JxCat planteja la possibilitat de celebrar aquest dijous un ple d'investidura exprés, un dia abans que el Suprem decideixi si envia Jordi Turull a la presó de manera preventiva. Aquesta tarda, el mateix Turull acompanyat dels diputats Elsa Artadi i Albert Batet s'han reunit amb Torrent per analitzar el nou escenari després de l'anunci del Suprem. En la trobada també hi ha estat present l'advocat de Turull, Jordi Pina. Posteriorment, els negociadors dels republicans Josep Maria Jové i Gerard Gómez del Moral s'han trobat amb el president de Parlament. L'anunci del Suprem ha fet trontollar el calendari previst d'una investidura la setmana que ve. De fet, aquest matí, Torrent ha anunciat una ronda de contactes per demà però fa dos anys quan Artur Mas va fer el pas al costat en favor de Carles Puigdemont, la ronda es va fer per telèfon.

A banda de Turull, el Suprem també ha citat per divendres Carme Forcadell, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Marta Rovira per estudiar si els envia a la presó com a mesura cautelar. A més, el jutge del Suprem Pablo Llarena també comunicarà divendres les interlocutòries de processament als 27 investigats. És a dir, informarà a qui processa i per quins delictes els envia a judici.

Aquest matí, abans de l'anunci del Suprem i amb la candidatura de Turull a punt de fer-se oficial, el govern espanyol ha advertit que "vigilarà" i estarà molt pendent del que faci Turull si és escollit president de la Generalitat. Fonts de l'executiu de Rajoy han recordat que té "l'espasa de Dàmocles de la llibertat provisional". "Té causes pendents. Sap què passa si es traspassa la línia, ja ha estat a la presó" , han afegit les mateixes fonts en conversa amb la premsa des dels passadissos del Congrés.

Després que s'hagi fet pública la citació de Llarena, la CUP ha anul·lat una conferència política prevista per avui al vespre per tal de dedicar la tarda a "treballar per poder donar una resposta col·lectiva" a la decisió del Suprem. I en les últimes hores, els contactes al Parlament s'han intensificat per tal de decidir els passos a donar en les pròximes hores.

Per la seva banda, el president del PPC, Xavier García Albiol, ha demanat per carta al president del Parlament, Roger Torrent, que posposi la ronda de consultes sobre la investidura prevista per aquest dijous a l'espera de conèixer el pronunciament del Tribunal Suprem i l'ha alertat que si no ho fa estarà "contribuint a mantenir la situació de bloqueig".