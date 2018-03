Investiguen si Ana Julia va drogar Gabriel després de trobar ansiolítics al seu cotxe

El magistrat Rafael Soriano va ordenar ahir la pràctica de diligències per esclarir si Ana Julia Quezada, autora confessa de la mort del nen de 8 anys Gabriel Cruz, va subministrar drogues al petit després d'endur-se'l el 27 de febrer quan va sortir de casa de la seva àvia a Las Hortichuelas, a Níjar (Almeria), ja que la Guàrdia Civil va trobar ansiolítics durant l'escorcoll del vehicle en el qual van trobar el cos sense vida del petit 13 dies després, a Vícar.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA) van confirmar a Europa Press que el titular del Jutjat d'Instrucció 5 d'Almeria va demanar que s'esbrini si hi ha traces d'aquesta substància al cadàver de Gabriel per determinar si va ser drogat o, per contra, els fàrmacs trobats eren «per a consum propi» de Quezada. Serà l'ampliació de l'informe preliminar d'autòpsia el que determini aquest fet després que l'Institut Nacional de Toxicologia de Sevilla remeti al jutjat el resultat de les anàlisis de les mostres biològiques.

Tal com avançava ahir el diari La Voz de Almeria, aquesta diligència és «molt important» en la qualificació del delicte de detenció il·legal i desmuntaria la versió defensada per Ana Julia Quezada, que va afirmar que el menor va pujar voluntàriament al cotxe sense necessitat d'utilitzar la força i sense engany, si bé el jutge considera acreditat de manera indiciària que va actuar en tot moment sobre la base d'un «macabre pla criminal». El magistrat apunta que Quezada «va aprofitar un moment temporal en què sabia que estaria a soles amb el nen», el qual va matar «asfixiant-lo».