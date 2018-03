El parricida de Getafe: «He matat els meus fills. No vull que pateixin»

La Policia Nacional està a l'espera de l'autòpsia dels dos menors de 8 i 13 anys que van ser trobats ahir a la tarda calcinats en el seu habitatge de Getafe, per determinar si estaven morts abans de l'incendi que es va registrar en una de les habitacions, ha informat a Europa Press fonts de la Prefectura Superior de Policia de Madrid.

El presumpte assassí, José Alberto, va tancar als seus fills, Marina de 8 anys i Alejandro de 13, a la seva habitació. Després va tancar la casa amb clau i va iniciar el foc. Els veïns van veure el fum i van avisar Emergències. La mare va arribar en aquell moment i va ser qui els va obrir la porta. Els nens eren morts i col·locats sobre el llit de l'habitació dels pares. Aquest matí la policia científica trobava una nota del pare que deia: "Els he matat. No vull que pateixin". Poc després, se suïcida llançant-se a les vies del tren. Per tot això, tot apunta que es tracta d'un doble infaticidio tot i que els suposats motius del pare per acabar amb la vida dels seus dos fills no estan encara clars. La mare, Raquel, va haver de ser atesa per un atac d'ansietat.

Fonts de l'entorn apunten que el matrimoni estava en vies de separació. Tant des de la Policia Nacional com des de l'Ajuntament de Getafe han coincidit a destacar que no hi havia denúncies prèvies per maltractaments i que l'home, de 46 anys, tampoc tenia antecedents penals. Tampoc hi havia requeriments policials per part de la Policia Local d'haver hagut d'intervenir al domicili d'aquesta família.



Avís al 112



El 112 rebia ahir un avís a les 20.15 hores d'un incendi en un habitatge a la plaça de Benjamínb Palencia de Getafe, i sobre les 20.20 hores, el de l'atropellament del pare de les víctimes, que s'ha produït a l'estació Getafe Industrial de Rodalies, situada a dos quilòmetres del domicili familiar. Les primeres hipòtesis apunten que l'home es va llançar a les vies, segons fonts policials.

Els germans morts van ser trobats a l'habitació de l'habitatge on s'havia produït l'incendi, i la troballa dels cadàvers va arribar després que els Bombers hagin extingit les flames, que no han afectat altres estances.

L'Ajuntament de Getafe ha decretat tres dies de dol oficial, de manera que onegessin les banderes a mig pal. També ha fet una crida als veïns per convocar-los a una concentració de cinc minuts de silenci a les 12 hores a la Plaça de la Constitució.