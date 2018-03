Torrent proposa Turull com a candidat i convoca el ple d'investidura demà a la tarda

El president del Parlament, Roger Torrent, ha proposat formalment com a candidat per a president de la Generalitat l'exconseller i diputat de JxCat Jordi Turull, i ha convocat per a aquest dijous a les 17 hores el ple d'investidura.



Torrent ha programat el ple després de fer una ronda de consultes amb els líders dels grups parlamentaris per telèfon, una via 'exprés' realitzada a última hora d'aquest dimecres i que li ha portat uns 45 minuts.



La seva intenció era fer la ronda de consultes presencialment des de dijous, però el procés s'ha precipitat després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi citat divendres Turull i altres encausats sobiranistes per decidir si els manté en llibertat provisional o si han de tornar a la presó.



El president del Parlament, a més, ha recordat que a la compareixença del matí ja ha remarcat el seu "compromís per defensar la dignitat del Parlament, preservar el mandat democràtic i els drets de tos els diputats". "Tots som conscients dels moviments i ingerències sobre el Parlament que hem viscut en els darrers dies i setmanes. Lamentablement, s´han dut a terme vulnerant els drets polítics de Jordi Sànchez, però també es podrien produir divendres", ha destacat el president, recordant que l´impediment del Tribunal Suprem perquè el segon candidat de JxCat assistís a la sessió d´investidura ha provocat la retirada de la seva candidatura.





En @jorditurull serà un gran president per revertir els efectes del 155, per fer respectar el resultat del #21D i per garantir la legitimitat de les institucions nacionals catalanes. És un home honest i treballador. Cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat. pic.twitter.com/d8dew0j912 — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 21 de març de 2018

Iceta critica que es "forcin" procediments i terminis amb la investidura

Arrimadas acusa els independentistes de "degradar" el Parlament



Albiol veu un "frau de llei" la convocatòria del ple d'investidura i propi d'una "república bananera"

El president del grup parlamentari PSC-Units,, ha traslladat al president del Parlament, Roger Torrent, que el seu grup és "contrari a forçar procediments i terminis". A través d'una piulada a les xarxes socials, Iceta ha confirmat la trucada que ha rebut de Torrent en el marc de la ronda de consultes telefònica que ha fet aquest dimecres a la nit i s'ha mostrat contrari a que s'hagi precipitat el ple d'investidura. El socialista ha afegit que el seu grup està "compromès a preservar el normal funcionament de les institucions".La líder de Cs al Parlament,s, ha acusat les forces independentistes de "continuar degradant" el Parlament fent-lo servir "com a escenari per al show del procés i per continuar amb el xoc i l'enfrontament". En una piulada a les xarxes socials després de parlar telefònicament amb el president del Parlament, Roger Torrent, Arrimadas ha lamentat que aquests grups parlamentaris "no tinguin cap altre pla que un imputat per malversar fons públics amb una greu situació judicial", en al·lusió al candidat a la investidura, Jordi Turull.El president del PPC, Xavier García Albiol, ha afirmat que la convocatòria del ple d'investidura per aquest dijous és "un frau de llei", "vulnera els drets dels diputats" i és "propi de repúbliques bananeres". Albiol ha fet aquesta valoració a través de les xarxes socials després de parlar amb el president del Parlament, Roger Torrent, en el marc de la ronda de contactes que ha realitzat aquesta nit. El popular ha assegurat que aquesta acció "acabarà de trepitjar la imatge de Catalunya al món".