Puigdemont i Gabriel es van reunir a Ginebra per abordar «la greu vulneració de drets» a l'Estat

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, i l'exdiputada de la CUP, Anna Gabriel, es van reunir dilluns a Ginebra per abordar la "greu vulneració de drets civils i polítics" a l'Estat espanyol. En la trobada, que totes dues parts han descrit com a "cordial" i "de treball", els dos polítics catalans també van compartir "anàlisis i propostes per conjugar esforços en la internacionalització del cas català". La reunió entre Puigdemont i Gabriel va ser el segon dia del viatge del líder de JxCat a Suïssa, i aquell mateix dia van coincidir a la seu de les Nacions Unides en una conferència sobre la situació a Catalunya.