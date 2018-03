Santamaría es vanta al Congrés d'haver fet 260 cessaments amb el 155

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, s'ha vantat d'haver fet 260 cessaments amb l'aplicació del 155 i ha dit que s'han fet per "demolir les estructures d'Estat creades per la Generalitat". Ho ha fet en resposta al líder de Cs, Albert Rivera, que durant la sessió de control ha retret al govern de Rajoy que hagi fet fora el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Antoni Molons, setmanes després de l'aplicació del 155 i ha demanat "responsabilitats" dins el govern espanyol. "Tenen el control dels comptes des del 15 de setembre i ens han garantit en seu parlamentària que no s'havia gastat diner públic en el referèndum, a qui han pres el pèl?", ha preguntat Rivera. La número 2 de l'executiu espanyol li ha dit que el cas de Molons està sota investigació judicial però ha tret pit i ha dit que, fins al moment, aquest "no ha estat l'únic cessament" que ha fet el govern espanyol. Segons la vicepresidenta, hi ha hagut 260 cessaments en els 120 dies d'aplicació del 155.

La vicepresidenta ha carregat contra Rivera i li ha dit que Cs se suma "a qualsevol conjuntura". "El jutge està investigant però vostè ja dicta sentència", ha respost Santamaría. "Jo li dic que el govern treballa per debilitat l'independentisme i fer fort el constitucionalisme", ha manifestat la vicepresidenta.

