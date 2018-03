Serret, a l'ONU: «L'Estat tracta pitjor el sobiranisme que ETA»

L'exconsellera d'Agricultura de la Generalitat Meritxell Serret va lamentar ahir que, per a l'Estat, ser independentista avui dia és «pitjor que com es considerava ETA» en el passat. Ho va dir a la seu de les Nacions Unides, a Ginebra, en l'acte «Presos polítics i exiliats a la UE d'avui», on va criticar l'empresonament de líders sobiranistes i la situació «d'exili» de diversos membres de l'anterior Govern. Va defensar que el moviment independentista ha apostat en tot moment per la «no violència» i que la situació a Catalunya ha d'abordar-se amb una via política i dialogada, no amb la judicial i policial actual. Va criticar que l'única violència vista durant el procés sobiranista «l'ha practicat l'Estat».