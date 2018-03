Arrimadas afirma que JxCat "no vol aixecar el 155" en apostar per Turull

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, s'ha dirigit a Jordi Turull (JxCat) després del seu discurs com a candidat a la Presidència de la Generalitat, per dir-li que JxCat "no vol aixecar el 155" en proposar com a president a un investigat pel Tribunal Suprem.

Ho ha dit en la seva intervenció en el ple d'aquest dijous, on també ha retret a Turull que el seu discurs ha estat poc convincent: "Ha estat capaç de decebre tothom".

Per a ella, Turull "no ha acceptat la realitat ni ha vingut a reconèixer que tot ha estat una farsa, que no hi ha república ni Arcàdia feliç de la Catalunya independent", i ha constatat que no ha al·ludit al que considera que molts independentistes esperaven escoltar: la república i la independència.

La líder de l'oposició ha explicat que el 'no' del seu grup a Turull no ve del desacord ideològic, sinó perquè creu que els sobiranistes "s'han sortit del terreny democràtic".

"Avui no estem davant un ple d'investidura, i no perquè serà una investidura fallida, sinó perquè no venim aquí a investir un president efectiu", i ha criticat la convocatòria d'urgència d'un ple per proposar un candidat amb assumptes pendents amb la justícia.