Condemnat a pagar 48.000 euros el jove que va donar un cop de peu a una noia

El Jutjat Penal 25 de Barcelona va condemnar el jove que va donar un cop de peu a una dona a l'avinguda Diagonal de Barcelona el 2015 i el company que el va gravar a les respectives penes d'un any i mig de presó i d'un any, que el tribunal va suspendre sota la condició de no reincidir i de fer dos cursos de drets humans.

Mario G.M., de Talavera de la Reina (Toledo), i Álvaro G.M., de Huelva, hauran d'anar a un curs de diversitat per raó de gènere i a un altre de prevenció de comportaments violents (per la «naturalesa violenta i el component humiliant i vexatori «de la seva actuació, segons el fiscal), i no podran acostar-se a la víctima a menys d'un quilòmetre ni comunicar-s'hi, tampoc per telèfon ni xarxes socials.



Curs de drets humans

A la vista d'ahir al jutjat penal, es va arribar a un pacte de conformitat entre les defenses i les acusacions del ministeri Fiscal, l'acusació particular i les dues acusacions populars exercides per Dones Juristes i l'Associació Nacional d'Afectats per Internet i Noves tecnologies. Els acusats es van declarar culpables i van acceptar la condemna a penes de presó, així com a indemnitzar la víctima amb 48.000 euros, uns diners que ja van consignar al jutjat, on van ingressar 60.000 euros el juliol del 2017. La jutge va acordar la retirada del vídeo d'internet. En la sentència es va tenir en compte que la viralització del vídeo «va tenir un gran impacte en la víctima i en la resta de dones» a l'espai públic.