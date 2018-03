DIRECTE | Segueix el ple d'investidura al Parlament

JxCat, ERC i la CUP es reuneixen a partir de les 10 hores al Parlament per intentar arribar a un acord que garanteixi els suports a la investidura de Jordi Turull, segons ha explicat el diputat de la CUP Carles Riera en una entrevista a 'Els Matins de TV3'. És una negociació contra rellotge ja que el ple d'investidura ha estat convocat pel president de la cambra catalana, Roger Torrent, per aquesta mateixa tarda, a les 5. En aquest article pots seguir en directe el ple d'investidura i tot allò que vagi passant en les hores prèvies, que poden culminar amb Jordi Turull proclamat nou president de la Generalitat.



Torrent va dur a terme ahir, dimecres, una ronda ràpida de consultes a través del telèfon amb els líders dels grups parlamentaris. Va ser un contacte ràpid motivat per la decisió del jutge del Tribunal suprem, Pablo Llarena, de citar per demà mateix Turull i els altres encausats sobiranistes a Madrid per decidir si els manté en llibertat provisional o si han de tornar a presó.



Aquest és el seguiment en directe de la jornada del ple d'investidura de Jordi Turull:





10.42 h

Catalá admet que el ple s´ha convocat «reglamentàriament»

10.05 h

Torrent defensa l'«absoluta normalitat» del ple d'investidura» d'avui

9.45 h

La CUP vol un acord «nítidament republicà» per donar el sí a la investidura de Turull

Convocar el ple d'investidura tant precipitadament és «pressing», segons la CUP

9.06 h

Cs presentarà una petició al Parlament per desconvocar el ple d'investidura

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha admès aquest dijous en una entrevista a Onda Cero que el ple d´investidura de Jordi Turull s´ha convocat "reglamentàriament" i que, per tant, a priori el seu govern no l´impugnarà i "se celebrarà". En una entrevista a Onda Cero també ha apuntat que en cas que demà el Tribunal Suprem mantingui la imputació per a Turull amb les conseqüències processals que el jutge decideixi "això no invalida la seva condició de president". La inhabilitació, ha dit, es produiria en el cas que en el moment de l´obertura de la fase d´enjudiciament –cosa que es produirà aquest divendres- Turull estigués en presó preventiva. En aquest sentit ha afirmat que en el cas que Turull no anés a la presó "podria passar" que el Rei Felip VI hagi de signar el nomenament de Turull, perquè "els actes del rei són deguts, formals, que no aporten un element de voluntat". Amb tot, ha acusat les forces independentistes de fer "joc brut" en buscar una confrontació entre el poder judicial i les decisions polítiques del Parlament.El president del Parlament, Roger Torrent, defensa l'"absoluta normalitat" del ple d'investidura convocat per aquesta tarda i assegura queEn declaracions a 'El Matí de Catalunya Ràdio', Torrent ha defensat que Jordi Turull té tots els seus drets "intactes" i que es pot sotmetre al debat d'investidura en plenes condicions. Ha defensat que és la "sobirania" del Parlament qui decideix qui són els candidats a la investidura i també qui escull el president i no les institucions de l'Estat.En aquest sentit,que superi el debat d'investidura. Sobre aquest debat, Torrent ha confiat que es pugui "materialitzar ràpid" l'acord entre JxCAT ERC i la CUP per escollir president i "foragitar" el 155."Si en aquesta reunió arribem a un acord nítidament republicà i hi ha una decisió de no seguir reculant davant al repressió i la imposició dels tribunals, serà molt més fàcil que el consell polític pugui modificar la posició", ha avisat Carles Riera , a TV3 . La CUP reuneix la seva direcció les 15 hores, dues hores abans de l'inici del ple d'investidura, per decidir si modifica la seva posició d'abstenir-se.Riera ha considerat queque el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat un ple d'investidura amb "tanta precipitació". I ha alertat que a vegades sembla que els mateixos independentistes es vulguin "tirar un tret al peu" i posar pressió.Riera també ha avisat que serà "molt més difícil" que la CUP canviï el vot si de la reunió d'aquest matí surt "obediència a l'Estat, reculada del Parlament i polítiques autonomistes de pa sucat amb oli".Segons el diputat, el que té clar la militància de la CUP és que no comprarà que "ara toca recular i fer autonomisme". "Això la CUP no ho comprarà mai. Igual que creiem que no s'ha de recular davant la repressió", ha reblat.Riera s'ha mostrat molt crític amb el president del Parlament, Roger Torrent, i ha considerat "pressing" convocar un ple amb "precipitació" sense tenir la certesa que el candidat tindrà garantida al majoria absoluta. En primera votació, és necessari que el candidat a la presidència de la Generalitat obtingui un mínim de 68 vots. Per tant, els quatre diputats cupaires haurien de canviar l'abstenció anunciada fins ara pel vot afirmatiu dels quatre. Riera ha explicat que aquest dimecres a la nit, en conversa telefònica, ja li va traslladar a Torrent que "no era prudent ni encertat".En cas que Turull no obtingués els 68 vots necessaris s'hauria de sotmetre en una segona votació 48 hores després. Però divendres el Tribunal Suprem l'ha citat per decidir si l'envia a la presó de manera preventiva. Sobre aquesta qüestió, Riera ha manifestat que vol creure que per uns "mínims democràtics i de decència, la juridicatura espanyola no impedirà que una persona que és candidata pugui assistir a la segona volta", tot recordant que té el dret i el deure d'assistir-hi.Cs presentarà una petició al Parlament per desconvocar el ple d'investidura de Jordi Turull. La presidenta de Cs, Inés Arrimadas , ha avançat aquest dijous al matí en una entrevista a la SER que el grup registraria la petició a primera hora del matí. La líder de Cs creu que la intenció del ple d'investidura convocat per avui a les 17:00 només té la intenció d'enfrontar la cambra amb el govern espanyol i el poder judicial. Arrimadas vol demanar la desconvocatòria del ple fins que s'aclareixi la situació de Turull, citat per aquest divendres pel jutge del Suprem Pablo Llarena. Així mateix, la cap de files de Cs ha opinat que "ningú" vol que el candidat de JxCat sigui president, i ha criticat que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat la sessió plenària d'investidura amb poc marge.