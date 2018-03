Directius d'Unipost afirmen no saber que els enviaments del Govern eren per l'1-O

Diversos directius i exdirectius de l'empresa de missatgeria Unipost, entre els quals un responsable de l'àrea de Manresa, van testificar ahir al Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona que no sabien que uns enviaments de la Generalitat de mitjan setembre passat eren per l'1-O.

Van recordar que obrir la cor-respondència és delicte i per tant no van obrir els 45.000 sobres on hi havia documentació per constituir les meses electorals. A més, com que els tres palets van arribar sense albarà, no van arribar a distribuir els paquets, no els van cobrar i, a més, van ser intervinguts per la Guàrdia Civil el 19 de setembre.

El jutjat va prendre declaració com a testimonis al responsable de la zona de Manresa i Terrassa, al director financer, al cap d'administració del centre de l'Hospitalet de Llobregat, al director de zona de Catalunya i Balears, i a un conserge d'un dels centres. Alguns d'ells ja no treballen a l'empresa, que està en concurs de creditors. A més, el director general, Pau Raventós, va ser detingut el desembre per la Guàrdia Civil en el marc de la investigació de la causa contra el procés.