Els dos menors morts a Getafe haurien estat ofegats pel pare

El veí de Getafe que presumptament va matar els seus dos fills –un nen de 13 anys i una nena de 8– abans de suïcidar-se en llançar-se a les vies del tren els va ofegar en la banyera abans de tancar-los en una habitació i provocar un incendi al pis on vivien, a Getafe. En una nota que va deixar al pis, ell mateix justificava la seva acció perquè els petits no patissin més. «He matat els meus fills, no vull que pateixin més», deia.

Els dos menors morts la nit de dimarts es trobaven sols i tancats a l'habitatge en què es va produir l'incendi que va acabar amb les seves vides, segons van informar a Europa Press fonts properes a la investigació. La trucada d'un veí al telèfon d'emergències 112 va alertar a les 20.15 hores de l'incendi en un habitatge de la plaça Benjamín Palencia de Getafe. Quan els efectius de Bombers van arribar-hi, va ser la mare dels menors la que es va encarregar d'obrir amb les seves claus l'habitatge per facilitar l'accés a l'immoble. Una vegada dins, els efectius del servei d'extinció d'incendis van localitzar en una de les habitacions –l'única afectada per les flames– els cossos sense vida dels dos menors sobre un matalàs. El noi, de 13 anys, presentava una minusvalidesa que l'obligava a utilitzar una cadira de rodes.

Segons els primers indicis, el foc es va originar a l'habitació on es trobaven els menors per causes que estan sent investigades. Gairebé a la vegada, a les 21.20 hores, es rebia una primera trucada al telèfon d'emergències 112 en la qual s'alertava que el maquinista d'un tren de Rodalies havia atropellat una persona a l'estació de Getafe Industrial. En analitzar la documentació que portava la víctima es va comprovar que es tractava d'un home de 46 anys el domicili del qual corresponia amb l'habitatge de l'incendi, segons fonts policials, i es va confirmar que era el pare dels menors. A hores d'ara, els indicis apunten a un possible suïcidi.

Centenars de persones es van concentrar a la tarda a la plaça de l'Ajuntament de Getafe, juntament amb membres del Govern, en solidaritat amb la mare dels menors morts en l'incendi. L'alcaldessa, Sara Hernández, va assegurar, després de cinc minuts de silenci, que la mare dels dos nens no havia presentat cap denúncia per violència de gènere.