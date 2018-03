Expulsen un nen autista d'una sala de jocs infantil

Ja li havia passat més vegades però fins aquesta setmana no s'havia decidit a fer pública la situació de discriminació viscuda pel seu fill. Patricia Fernández, una veïna de Lugo de Llanera (Astúries), va interposar una queixa contra els responsables d'un restaurant situat al centre comercial de Corvera, als quals acusa d'expulsar al seu fill (un nen autista de tres anys) d'una zona de jocs en la qual el petit es trobava gaudint d'un moment de distracció juntament amb els fills d'altres clients d'aquest mateix establiment d'hostaleria. Pel que sembla els cambrers del local van acusar a Patricia Fernández d'entrar a la zona encoixinada a la qual només poden accedir els nens petits. Però ella assegura que no tenia alternativa.

"El meu fill és autista. No té consciència del perill. Quan l'he d'advertir d'alguna cosa he d'anar al seu costat i dir-li-, si li dic des de lluny es queda mirant-me i no em fa cas així que vaig haver de entrar ", insisteix l'asturiana. Fernández assegura que li va exposar el seu problema a la cambrera que li havia retret la seva actitud. Però no va obtenir comprensió. "Li vaig haver de demanar fins a dues vegades el full de reclamacions", emfatitza. Al final Fernández va poder posar la queixa.

El que sí va trobar la mare va ser la solidaritat dels altres pares. "En el moment en què es va produir la discussió i els altres pares van veure que a mi no se m'havia escoltat i que se m'estava tractant d'una manera molt injusta alguns d'ells van agafar als seus fills i es van anar del local. Alguns fins i tot volien pagar-li al meu fill uns cavallets ", relata.

El pitjor del cas, insisteix la pròpia Fernández, és que aquest acte de discriminació ( "que no és el primer", puntualitza), va tenir lloc en el dia contra la discriminació i en favor de la inclusió. "Aquesta societat no està preparada ni és conscient del que passa, hi ha pocs recursos i no entenem els problemes d'aquests nens", manté l'asturiana.

De moment l'únic que ha obtingut aquesta clienta del restaurant són les disculpes, via xarxes socials, dels responsables del centre comercial en el qual es va produir l'enfrontament.