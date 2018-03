Ferits tres policies quan intentaven identificar un ciutadà senegalès a Lavapiés

Tres policies municipals van resultar ferits després de llançar-los objectes contundents diverses persones a la plaça de Lavapiés, després que intentessin identificar un ciutadà senegalès que els va proferir amenaces greus.

Els fets van tenir lloc sobre les 5 de la tarda, quan els dos agents van procedir a la identificació. Llavors, un grup de persones, pel que sembla companys de l'identificat que es trobaven a la zona, va començar a enfrontar-se als agents i uns altres van començar a llançar objectes contundents provinents d'una obra propera.

Com a conseqüència d'això, tres policies van resultar ferits, un per un cop de puny a la cara, un altre va rebre un cop de puny a l'ull i el tercer va rebre un fort cop al braç per l'impacte d'una paperera. Amb moltes dificultats van poder sortir del lloc i van ser atesos per equips sanitaris. Segons fonts presents en l'incident, els agents van haver de demanar col·laboració urgent al cos de la Policia Local i fins al lloc van acudir dos equips de les Unitats de Suport a la Seguretat (UAS). Fonts de l'Ajuntament de Madrid van confirmar que s'havia produït a Lavapiés «un conflicte» entre una patrulla i un ciutadà que finalment va ser detingut. També van confirmar els tres agents ferits.