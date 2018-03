La Fiscalia demana 10 anys de presó per a Urdangarin per ser el motor del cas Nóos

La fiscal del Tribunal Suprem Ángeles Garrido va defensar ahir un increment de les penes imposades per l'Audiència Provincial de Palma al marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, i al seu exsoci Diego Torres per considerar-los «motor de tota la seqüència» dels delictes comesos mitjançant l'Institut Nóos. Per al primer va sol·licitar que s'incrementi la condemna inicial de sis anys i tres mesos de presó fins als deu anys. Així ho va demanar a la Sala Penal del Tribunal Suprem (TS), on es va celebrar ahir una vista pública per escoltar els arguments presentats per la Fiscalia i per les defenses de diversos dels condemnats en el cas Nóos.

En una intervenció de caràcter molt tècnic, la representant del ministeri públic va defensar l'aplicació de tipus agreujats a les penes inicialment imposades per a tots dos i per a l'expresident balear Jaume Matas pels delictes de malversació de cabals públics, en tractar-se d'un «delicte bilateral» en el qual és necessari el concurs de totes les parts. «En l'administració pública no pot fer-se tot el que un vulgui, no regeix el principi d'autonomia de la voluntat», va assenyalar la fiscal Garrido per justificar la comissió també dels delictes de prevaricació.

Urdangarin va ser condemnat a sis anys i tres mesos de presó, set anys i un mes d'inhabilitació especial i una multa de 512.533,68 euros per un delicte continuat de prevaricació en concurs amb un de falsedat en document públic i de malversació (dos anys i vuit mesos de presó), un de frau a l'Administració pública (set mesos), un de tràfic d'influències (un any) i dos delictes contra la Hisenda Pública (un any cadascun) i la responsabilitat civil.

La pena imposada va ser, no obstant això, força inferior als 19 anys de presó que demanava per a ell inicialment la Fiscalia, perquè el tribunal de Palma el va absoldre dels delictes de blanqueig de capitals i estafa i de diversos delictes de falsedat en documents, tràfic d'influències, prevaricació, malversació i frau en relació amb activitats a les Balears, la Comunitat Valenciana i Madrid, i va tenir en compte les circumstàncies atenuants de reparació del dany.

Urdangarin demana l'absolució



Per altra banda, la defensa d'Iñaki Urdangarin va sol·licitar ahir la lliure absolució del seu client en el cas Nóos. Entre altres arguments, va assenyalar que si va haver-hi influència de la Casa Real en els contractes subscrits per la seva fundació amb l'Administració autonòmica aquesta seria en tot cas «impune per atípica», és a dir, que no seria delicte.

«Amb tot el respecte per a aquest tribunal, els demano, fixin-se quina temeritat, que absolguin el senyor Iñaki Urdangarin, que ara com ara ja ve condemnat per part de la societat i determinats mitjans de comunicació», va assenyalar l'advocat Mario Pascual davant els cinc magistrats que integren la sala de cassació.

Al llarg de la seva intervenció davant la sala, la defensa de l'exduc va retreure a les acusacions l'«absoluta falta de definició» sobre quina és la quota tributària que s'ha d'imputar al senyor Urdangarin pels delictes fiscals als quals va ser condemnat, ja que en sentència es va fixar una quantitat de 129.000 euros, només 9.000 per sobre de la quantitat a partir de la qual es considera que existeix delicte, i ara es pretén que la quantitat sigui una altra. «El contribuent no sap ara com ara quina quantitat hauria d'abonar perquè qualsevol tribunal no el volgués condemnar per delicte fiscal», va afegir el lletrat. També va retreure que no hagi merescut retret el contracte de 18 milions d'euros per a l'equip ciclista de les Balears i únicament es perseguissin els 150.000 euros obtinguts pel seu client per organitzar l'oficina de seguiment de les seves activitats.