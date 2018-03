El Govern central justifica davant Cs que ha cessat més de 200 càrrecs amb el 155

La vicepresidenta del Govern espanyol i ministra de Presidència, Soraya Sáenz de Santamaría, va assegurar ahir que l'Executiu central manté la «coherència» contra l'independentisme mentre que, al seu parer, el president de Cs, Albert Rivera, va dir «una cosa i la contrària», respecte a com s'ha d'actuar davant la situació a Catalunya.

«El Govern treballa per afeblir l'independentisme i fer fort el constitucionalisme, mantenim la coherència i no ens sumem a qualsevol conjuntura. Vostè defensa una cosa, la contrària, l'extrem i l'intermedi», va contestar a Rivera en el ple del Congrés quan li va preguntar per l'exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat de Catalunya Antoni Molons.



Cadena de destitucions

En virtut de l'article 155 de la Constitució, l'Executiu de Mariano Rajoy va destituir divendres passat Molons, detingut un dia abans en haver estat acusat de contractar publicitat per al referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017. I Santamaría es va vantar ahir al Congrés d'haver fet 260 cessaments amb l'aplicació de l'article. En relació amb això, el líder de Cs va demanar a la vicepresidenta que aclareixi si Rajoy i el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, «van mentir en seu parlamentària» en assegurar que no s'havien fet servir diners públics per a finalitats il·legals, o si és que la Generalitat els ha «pres el pèl» malgrat que ells controlaven els comptes catalans. Rivera va instar el Govern central a «fer complir la llei» a Catalunya i va preguntar «qui assumirà responsabilitats per haver permès la barbaritat» que «es gastin diners públics en el separatisme».

Després d'acusar Rivera de «posar sentència» mentre els jutges continuen investigant, Sáenz de Santamaría li va recordar com la formació taronja, a l'inici del procés separatista, demanava «més política i més cintura amb l'independentisme», manifestava que no era el moment d'aplicar l'article 155 perquè calia «evitar sobreactuar» i després van advocar per convocar eleccions autonòmiques anticipades.