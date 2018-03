La Guàrdia Civil assenyala que Turull ha tingut un paper «extraordinàriament rellevant» en el procés

La Guàrdia Civil ha entregat al jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena un informe extens i detallat (de més de 250 folis) on recull, de manera individualitzada, el paper de cadascun dels 28 investigats a la causa per rebel·lió i sedició. A l'informe, segons informen diversos mitjans, l'institut armat assenyala que l'actual candidat a president, Jordi Turull, va tenir un paper "extraordinàriament rellevant" en el procés i la declaració d'independència. L'informe policial situa el conseller destituït en sis reunions "clau" i hi hauria tres trucades que, segons aquestes publicacions, l'incriminarien. L'informe s'ha elaborat en base a l'agenda personal de Josep Maria Jové (intervinguda al setembre), correus electrònics, escoltes telefòniques i manifestacions fetes pels mateixos investigats. El document pot sostenir bona part de l'argumentació que el jutge Llarena plasmi en les interlocutòries de processament, que donarà a conèixer divendres. Aquestes interlocutòries marcaran els delictes pels quals es processa els investigats i se'ls envia a judici.

En aquest informe, la Guàrdia Civil detalla la participació dels que considera els cervells de l'1-O i de la declaració d'independència. Així doncs, fixa un primer nivell d'implicació (el que coneix com el 'comitè estratègic', segons el document EnfoCats) i un segon nivell organitzatiu ('comitè executiu').

Al capdamunt de la piràmide jeràrquica que detalla la Guàrdia Civil hi hauria Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Raül Romeva. Segons el que avancen diversos mitjans, la Guàrdia Civil es referiria a Puigdemont com "màxim responsable" –juntament amb Junqueras- d'activar la via unilateral per declarar la independència i també encarregats d'organitzar l'1-O amb Romeva.

El document policial situa en el 'comitè estratègic' Junqueras i Puigdemont, juntament amb 17 persones més. En un segon nivell estaria situat el 'comitè executiu' que, segons la Guàrdia Civil, estaria liderat per Turull, candidat a la presidència de la Generalitat. Li atribueixen un paper "extraordinàriament rellevant" i s'hi refereixen com una persona "de molta importància i tremendament propera al procés".