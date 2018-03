Llarena no podrà suspendre encara Turull tot i que l'enviï a la presó

El candidat a la Generalitat, Jordi Turull, els exconsellers Dolors Bassa, Raül Romeva i Josep Rull, la número 2 d'ERC, Marta Rovira, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, estan citats divendres davant el jutge Pablo Llarena per estudiar si els envia a la presó. Tots ells són, actualment, diputats del Parlament i es troben en llibertat provisional. El mateix dia i a la mateixa hora, el jutge ha citat totes les parts dels 28 investigats per notificar-los les interlocutòries de processament (que es poden recórrer a la sala d'apel·lacions). És a dir, informarà a qui processa i per quins delictes els envia a judici. Amb aquest nou pas, l'opció d'una eventual suspensió de càrrecs públics abans del judici pren força però encara cal que es donin alguns requisits. Segons la llei, el jutge els ha de processar necessàriament per rebel·lió, la interlocutòria ha de ser ferma i els encausats han d'estar en presó preventiva. Això vol dir, doncs, que tot i que el jutge decideixi enviar a la presó Turull o algun altre dels citats, podran mantenir encara la condició de diputats perquè la suspensió no és automàtica.

El Suprem tornarà a ser focus de l'actualitat mediàtica aquest divendres. El jutge que instrueix la causa contra el procés ha citat a les 10.30h les parts dels 28 investigats per notificar-los les interlocutòries de processament. És a dir, informarà a qui processa (no té perquè processar tothom ni tampoc fer-ho a la vegada) i per quins delictes els envia a judici. Aquest és un acte formal que, habitualment, es fa a través dels sistemes informàtics de notificació de l'administració de justícia però que, a causa de la importància del cas, el jutge ha decidit fer de manera presencial per evitar filtracions o problemes en l'enviament. El jutge també pot processar els investigats que estiguin en situació de rebel·lia, és a dir, que no hagin atès requeriments judicials com és el cas de Puigdemont, Serret, Puig, Comín, Ponsatí i Gabriel.

En canvi, el Tribunal Suprem no els podrà jutjar si continuen a l'estranger i no compareixen davant la justícia espanyola. La Fiscalia, a més, ja va avisar que demanaria al jutge Llarena que reactivés les ordres europees de detenció contra tots els que estan a l'estranger un cop estiguin processats. Un moviment, doncs, que es pot produir properament. A les interlocutòries de processament també es comunicarà la data de les declaracions indagatòries.

Són vistes davant el jutge on els processats estan obligats a comparèixer i on se'ls comunica, personalment, la nova situació processal. Les declaracions són molt breus i els encausats poden negar els fets o, simplement, guardar silenci. Això farà, però, que en pocs dies tots ells hagin de desfilar novament pel Suprem, inclosos els que estiguin en situació de presó preventiva.Possibilitat d'entrar a la presó El mateix dia i a la mateixa hora, el jutge torna a citar Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell i Marta Rovira. En aquest cas, ho fa en virtut de l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament criminal que fixa que el jutge pot decretar una audiència (coneguda com a 'vistilla') per tal que el ministeri fiscal o les parts acusadores puguin demanar al jutge mesures cautelars, inclosa la presó provisional sense fiança. Per tant, la Fiscalia i l'acusació popular (exercida per VOX) tenen una segona oportunitat per sol·licitar al jutge que, ara que passen de la condició d'investigats a la de processats, els enviï a la presó si consideren que la situació ha canviat i, entre d'altres, aprecien risc de reiteració delictiva. VOX ja ha avançat que estudia demanar que entrin a la presó.

Un pas més cap a les suspensions de càrrecs



El fet que el jutge ja processi l'actual candidat a la presidència, Jordi Turull, i els altres diputats és un pas més cap a una eventual suspensió de funcions abans del judici. Ara bé, encara que divendres el jutge decreti presó provisional per a algun d'ells, això no suposa una pèrdua immediata de la condició de diputat. Els requisits que s'han de donar estan recollits en l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal. Per una banda, cal que les interlocutòries de processament siguin fermes, és a dir, que la sala d'apel·lacions resolgui els recursos que -molt previsiblement- presentaran les defenses. A més, cal que estiguin processats per rebel·lió i que estiguin en presó preventiva. Per tant, encara que divendres Turull o la resta d'encausats tornin a entrar a la presó, això no vol dir que perdin en aquell moment la condició de diputats.

Tots ja tenen cautelars



Els sis diputats que divendres compareixen al Suprem ja tenen mesures cautelars dictades pel jutge Llarena. En el cas dels consellers destituïts, havien estat en presó preventiva. Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull van ingressar a la presó el 2 de novembre per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela. Posteriorment, quan la causa va passar a mans del Suprem, el jutge instructor Pablo Llarena els va citar a declarar i va decretar llibertat sota fiança de 100.000 euros per a tots quatre (i va mantenir empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els 'Jordis'). A banda dels consellers destituïts, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, també va passar la nit del 9 de novembre a la presó d'Alcalà-Meco mentre reunia els diners de la fiança imposada, en aquest cas, pel mateix jutge Llarena (150.000 euros). La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va declarar com a investigada davant el Suprem el 19 de febrer i Llarena li va imposar una fiança de 60.000 euros i li va donar deu dies per fer-la efectiva. Tots ells, a més, tenen els passaports retirats i han de comparèixer cada quinze dies davant el jutjat més proper per signar.