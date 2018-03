López diu que no era «urgent» per als Mossos demanar ajuda l'1-O

El comissari cap dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, va assegurar al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena que «no era una urgència» que la policia autonòmica catalana demanés ajuda a la Policia Nacional i a la Guàrdia Civil l'1 d'octubre passat perquè tenien «tot el dia per tancar els centres de votació».

Així ho va assegurar Ferran López el 26 de febrer passat a la declaració que va prestar davant el magistrat que investiga el procés sobiranista després de ser citat en qualitat de testimoni per explicar l'actuació del cos de Mossos el dia del referèndum. Segons va exposar, va començar a acudir a les reunions de coordinació amb el coronel Diego Pérez de los Cobos perquè el llavors major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, considerava que hi havia un clima de tensió en aquestes trobades, ja que aquest no estava d'acord amb el paper de coordinador assignat al coronel de la Guàrdia Civil.

No obstant això, va insistir davant el jutge que el dispositiu que es va engegar els dies previs i l'1-o per donar compliment a les ordres primer de la Fiscalia i després de la jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ser una «decisió col·legiada» dels Mossos, no només de Trapero, i coneguda i acceptada pel coronel Pérez de los Cobos en les reunions de coordinació.

Segons el relat de López, nomenat pel Govern espanyol com a cap dels Mossos en aplicació del 155, la policia catalana va executar els dies previs a l'1-o l'ordre de la Fiscalia d'advertir els col·legis que no podrien obrir per a la celebració d'un referèndum. Fruit d'aquesta actuació, segons la seva versió, 300 centres de votació no van obrir aquell dia. La fiscal va inquirir a López si no hauria estat millor tancar els col·legis amb caràcter previ a l'1-o, però aquest va al·legar que la magistrada Mercedes Armas no els demanava en el seu acte «tancar centres de votació» els «dies anteriors».