Nicolas Sarkozy, imputat per finançar la seva campanya amb diners del coronel Gaddafi

L'expresident de França Nicolas Sarkozy va ser imputat ahir per haver finançat il·legalment amb diners libis –del règim del coronel Moammar al Gaddafi– la campanya electoral que el 2007 el va portar a l'Elisi i va ser deixat en llibertat sota control judicial. L'interrogatori va començar dimarts i, exceptuant un recés de 9 hores durant la nit, es va perllongar fins a les 7 de la tarda d'ahir.

Després d'unes 25 hores d'interrogatori sota arrest policial, els jutges que instrueixen el presumpte finançament il·lícit de la seva campanya el van imputar delictes de corrupció passiva, finançament il·legal de campanya electoral i encobriment de diners provinents de Líbia, segons van apuntar mitjans locals. L'expresident va sortir del seu domicili a París ahir al matí acompanyat pel seu advocat en un cotxe per entrar posteriorment a les oficines a les quals els investigadors el van interrogar el dimarts. La mesura es podia perllongar durant un termini màxim de 48 hores, després de les quals podia quedar en llibertat sense càrrecs, imputat o citat a declarar de nou. Finalment, el van deixar en llibertat amb càrrecs.

Precisament, els mitjans han aprofitat la represa del cas per recuperar unes declaracions formulades per al-Gaddafi el 2011 a una periodista de la cadena France 3, quatre dies abans de l'inici dels bombardejos, i en les quals ja es vanava de la seva aliança amb Sarkozy. «Com a libi, si el president (francès) guanya les eleccions gràcies als nostres fons, sens dubte també guanyem nosaltres», diu a través d'un intèrpret que xifra en 20 milions els diners destinats a la campanya del líder de la llavors Unió per un Moviment Popular (UMP) –ara Els Republicans–, que va guanyar les eleccions.