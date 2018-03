Què ha dit Turull? El discurs d'investidura, en 5 claus

El diputat de JxCat i candidat a la investidura, Jordi Turull, ha fet una apel·lació directa a l'Estat oferint-li "diàleg" per poder fer efectiu el resultat de les eleccions del passat 21 de desembre. Així, al seu discurs al ple d'investidura d'aquest dijous, ha fet aquesta crida i ha volgut insistir en la necessitat de "seure i parlar amb el govern espanyol" per solucionar els problemes entre Catalunya i Espanya i "escoltar" tots els catalans. "Quan més es reafirma el resultat de les eleccions, més ha de passar –l'Estat- de l'amenaça a la repressió? Aquets és el seu sentit d'Estat. Diàleg, diàleg i diàleg. I diàleg no vol dir feblesa ni cap renuncia. Diàleg i acord és la millor manera d'avançar. Però fins ara no sens ha volgut ni escoltar", ha sentenciat Turull. A continuació, fem un rapàs ràpid al més destacat que ha dit el candidat de JxCat.

1. Sense mencionar el procés constituent



Durant tot el seu discurs d'investidura, Jordi Turull no ha fet referències a desplegar la república, impulsar un procés constituent ni celebrar una multiconsulta, qüestions que sí que s'inclou dins del pacte de Govern que van signar JxCat i ERC.

2. Els motius que l'han dut a acceptar ser candidat a la presidència



Turull, ha argumentat la seva decisió d'acceptar la proposta de presentar-se a la investidura. En la primera part del seu discurs, en la sessió plenària d'aquest dijous a la tarda, el conseller destituït amb el 155 ha argumentat: "Prefereixo el risc de ser víctima d'una injustícia que desentendre'm del moment actual". Turull ha justificat així que ha apostat per no assumir un "risc zero" que li hauria atorgat "menys maldecaps", perquè prefereix seguir les seves "conviccions i escala de valors". "Amb tot el que faci sempre he de poder mirar els ulls de les meves filles, la meva dona i la gent que m'ha donat la seva confiança", ha afegit. "Per això sóc aquí, serè, il·lusionat i convençut", ha constatat.

3. Obert a tornar a seure amb el govern espanyol



Després de defensar la "victòria incontestable dels independentistes" al passat 21 de desembre, el candidat a la investidura ha dedicat part del seu discurs a "tornar a oferir seure a parlar al govern espanyol". "Algú dirà que és picar en ferro fred però que el món vegi que per nosaltres no serà", ha dit Turull, recordant que "Macià va negociar amb la segona república i Tarradellas amb el govern de Suárez".

En aquest sentit, el candidat de JxCat ha defensat que els catalans estan "a punt pel diàleg a partir del mandat del 21-D". "Com no ha de vincular-nos la veu del poble i la democràcia? Què hauria de vincular un Parlament si no és això? No hi ha alterativa democràtica a la democràcia. L'única alternativa és la tirania", ha sentenciat.

4. Paraules vers els catalans que se senten espanyols



Al seu discurs també s'ha volgut dirigir en castellà a tots els espanyols i a "aquells que porten Espanya al cor". Turull, així, ha defensat que els independentistes mantenen viva la seva aspiració "sense ganes d'anar contra res ni ningú, només amb una set insaciable de justícia i pau". "Hem compartit moltes coses junts, sabem distingir molt bé entre els espanyols i seus dirigents actuals", ha dit, tot assegurant que està segur que molts d'ells, com els catalans "mai haurien imaginat tanta repressió contra gent pacífica", recordant així l'1-O i les accions policials al voltant del referèndum. "No guardem rancor, només sentim tristesa infinita. El futur es nostre, dels espanyols i dels catalans, i ens uneix el desig de viure lliures i en pau", ha sentenciat Turull.

5. El primer a fer: acabar amb el 155



De la mateixa manera, en començar a desgranar les seves prioritats com per al pla de Govern que presentaria si fos president, Jordi Turull ha remarcat que la primera de les seves feines serà "la restauració democràtica de les institucions i acabar amb 155". "Cal restaurar democràticament les institucions catalanes, que l'Estat accepti el resultat del 21-D. Cal rectificar, reparar i restituir el que han malmès", ha conclòs.