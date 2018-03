Torrent proposa investir Turull avui en un ple d'urgència per evitar el risc de presó

El president del Parlament, Roger Torrent, va convocar ahir a la nit per a avui a les 5 de la tarda un ple de la cambra per investir Jordi Turull, número tres de la llista de JxCat en les passades eleccions i pla C de l'independentisme per tenir president de la Generalitat després de no haver pogut investir Carles Puigdemont ni Jordi Sánchez, que ahir va comunicar a Tor-rent que abandona el seu escó. L'anunci de Torrent arribava després d'una ronda exprés de contactes telefònics amb els grups parlamentaris forçada per l'amenaça que demà el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena pogués enviar a la presó Turull.

Amb tot, la investidura de Turull resta a l'espera que la CUP decideixi avui, en una reunió del seu Consell Polític i el Grup d'Acció Parlamentària per a les 3 de la tarda, si dóna suport o no a Turull. Així ho va anunciar anit el portaveu del Secretariat Nacional de la formació anticapitalista, Lluc Salellas. El candidat de JxCat necessitarà els quatre vots de la CUP per aconseguir la majoria absoluta per ser investit en primera ronda avui mateix, atès que, en principi, ni Carles Puigdemont ni Toni Comín, a l'estranger, podran delegar el seu vot.

Torrent va justificar l'avançament dels contactes previstos per dijous i del mateix ple assegurant que així «seran els diputats de la cambra els que decidiran si Turull serà o no el proper president en un pel d'investidura efectiu». «Posem la política al centre de tot. Demà [per avui] els representats de la sobirania popular de Catalunya ens reunim per fer el que ens toca fer sempre: parlar, debatre i finalment, votar», va afegitr

En un breu discurs fet des del despatx d'audiències del Parlament, Torrent va explicar que proposa Turull per a la investidura perquè després de la ronda de consultes va «certificar que l'únic candidat proposat i qui més suport pot assolir. El president del Parlament, a més, va recordar que en una compareixença que havia fet ahir mateix al matí ja havia remarcat el seu «compromís per defensar la dignitat del Parlament, preservar el mandat democràtic i els drets de tos els diputats». «Tots som conscients dels moviments i ingerències sobre el Parlament que hem viscut en els darrers dies i setmanes. Lamentablement, s'han dut a terme vulnerant els drets polítics de Jordi Sànchez, però també es podrien produir divendres», va destacar el president.

Jordi Turull va prometre anit assumir el càrrec governant per a tots els catalans i dialogant sense exclusions i va dir que seria «un honor immens» que l'escollissin la resta de diputats. «Treballaré sense descans pel progrés i la protecció dels 7,5 milions de catalans, els seus drets, la seva llibertat i els seus mandats democràtics», va afirmar en un tuit.



Les reaccions de l'oposició

La líder de Cs al Parlament i cap de l'oposició, Inés Arrimadas, va acusar les forces independentistes de «continuar degradant» el Parlament fent-lo servir «com a escenari per al xou del procés i per continuar amb el xoc i l'enfrontament». En una piulada a les xarxes socials després de parlar tamb Torrent, Arrimadas va lamentar que aquests grups parlamentaris «no tinguin cap altre pla que un imputat per malversar fons públics amb una greu situació judicial», en al·lusió a Turull.

El president del grup parlamentari PSC-Units, Miquel Iceta, va traslladar al president del Parlament que el seu grup és «contrari a forçar procediments i terminis», mentre que el president del PPC, Xavier García Albiol, va afirmar que la convocatòria del ple d'investidura és «un frau de llei», que «vulnera els drets dels diputats» i que és «propi de repúbliques bananeres».



Turull, citat divendres

Al matí, el jutge Llarena havia citat per divendres al matí Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Raül Romeva, Carme Forcadell i Marta Rovira per estudiar si els envia a la presó. En la providència, el jutge invocava l'article 505 de la Llei d'enjudiciament criminal, que fixa que el jutge pot decretar una audiència (coneguda com a vista breu) per tal que el ministeri fiscal o les parts acusadores puguin demanar al jutge que decreti presó provisional als investigats o, per contra, llibertat provisional sota fiança.

Per tant, la Fiscalia i VOX tenen una segona oportunitat per demanar al jutge que els enviï a la presó. Tots sis ja havien declarat anteriorment davant de Llarena. En el cas dels consellers destituïts, ja va decretar el seu ingrés a presó el 2 de novembre passat. Posteriorment, el jutge va resoldre un recurs i els va deixar en llibertat sota fiança (4 de desembre). En el cas de Forcadell, va haver de passar una nit a la presó mentre feia efectiu el pagament de la fiança, i Marta Rovira –que va ser la darrera en declarar– va poder sortir lliure del Suprem i va abonar posteriorment 60.000 euros.

La decisió de Llarena podia complicar la investidura de Jordi Turull, ja que si ingressava a la presó podia no rebre un permís extraordinari per anar a un ple d'investidura. A més, si els citats ingressen a la presó se'ls podria suspendre de les seves funcions abans del judici. L'article 384bis de la Llei d'enjudiciament criminal recull aquesta possible suspensió per a càrrec públic. L'article estableix que un cop sigui ferma la interlocutòria de processament i decretada la presó provisional per un delicte comès per una persona «integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels», el processat que tingui càrrec públic «quedarà automàticament suspès en l'exercici mentre duri la situació de presó».