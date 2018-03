El valor de Facebook s'enfonsa en 42.111 milions en menys de tres dies

Facebook ha perdut més de 53.000 milions de dòlars (42.111 milions d'euros) de capitalització borsària en comparació de la valoració de mercat del divendres passat, quan se situava en 537.690 milions de dòlars (437.365 milions d'euros), arran de l'escàndol protagonitzat per Cambridge Analytica, que va recopilar dades personals de milions d'usuaris de la xarxa social.

La caiguda del seu valor en borsa representa el mateix que el valor total d'empreses com eBay (42.466 milions de dòlars - 34.538 milions d'euros), Tesla (52.458 milions de dòlars - 42.665 milions d'euros) o American Airlines (26.174 milions de dòlars - 21.290 milions d'euros). Concretament, les accions de la companyia de Mark Zuckerberg, considerat com la cinquena persona més rica del món, segons l'última edició del rànquing mundial elaborat per Forbes, es va intercanviar per última vegada al mercat a 168,15 dòlars, després d'haver tancat divendres passat en 185,09 dòlars.

Crida a eliminar els perfils



Brian Acton, cofundador de l'aplicació de missatgeria WhatsApp, propietat de Facebook des del 2014, es va sumar ahir públicament al moviment #DeleteFacebook («Esborrar Facebook»), que advoca per l'eliminació de perfils de la xarxa social després d'haver-se conegut que la firma Cambridge Analytica va recopilar il·legalment dades de més de 50 milions d'usuaris. Brian Acton, cofundador de WhatsApp i de la Fundació Signal, va publicar un tuit a través del seu perfil personal en el qual va donar el seu suport a la iniciativa #DeleteFacebook. En un breu missatge, Acton va defensar que «és l'hora» d'eliminar perfils de la xarxa social. Cambridge Analytica va utilitzar les dades recollides sense autorització a principi del 2014 per elaborar un programa informàtic que predigués i influís sobre les opcions electorals nord-americanes en la campanya de Donals Trump. Els més de 50 milions de perfils afectats suposen aproximadament un terç dels usuaris actius dels Estats Units i gairebé una quarta part dels votants potencials.

L'escàndol de la fugida de dades privades amb finalitats electorals ha posat Facebook contra les cordes. Una crisi de confiança, la més profunda de la seva història, que, després de sis dies de silenci, el fundador de l'empresa, Mark Zuckerberg, va reconèixer en una publicació a Twitter i va anunciar mesures per evitar que es repeteixi: «Vam cometre errors i cal fer més coses. Va haver-hi una bretxa entre Facebook i la gent que comparteix les dades i espera que la protegim. Ho hem d'arreglar», va assegurar.