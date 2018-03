VÍDEO | La «performance» de Boadella davant la casa de Puigdemont a Waterloo

Després que ahir dues persones disfressades de Guàrdia Civil tinguessin la intenció d'acampar davant la residència de Carles Puigdemont a Waterloo, aquest matí ha estat el torn del dramaturg Albert Boadella.





¡Grande Boadella! Así ha acudido a la casa de Carles Puigdemont jajaja. pic.twitter.com/QJCkOEXfdf — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) 22 de marzo de 2018



Boadella, qui es va proclamar president de, ha muntatAcompanyat d'una comitiva "tabarniana" i de dues persones vestides de Mosso d'Esquadra,, ha fet"Hem vingut aquí a reunir-nos amb el 'fake president' en una conferència al més baix nivell entre un president legítim com sóc jo i un president legítim com ell", ha afirmat Boadella, després d'aclarir que els mitjans de Tabarnia "són modests, en canvi els seus (de Puigdemont, en referència a la casa) estan pagats amb els nostres diners, són una mica més importants, però tot sigui per la pàtria, tot sigui per Tabarnia", ha dit amb ironia.Boadella ha instat Puigdemont al fet que torni a Espanya ja que "l'està esperant Pablo Llarena" i ha de respondre davant la justícia per la causa que té pendent."Ens has deixat pelats, sense un duro" ha dit sobre la situació econòmica a Catalunya, on actualment "no hi ha Govern, l'únic govern que existeix és el nostre, el de Tabarnia", en al·lusió a la situació política.El dramaturg tenia intenció de trobar-se amb Puigdemont però