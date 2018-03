Arriben al Suprem Turull, Rull, Romeva, Bassa i Forcadell per saber si tornen a entrar a la presó

El candidat a president de la Generalitat, Jordi Turull, els consellers destituïts Dolors Bassa, Raül Romeva i Josep Rull, i l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ja són al Tribunal Suprem. A últim moment, la número 2 d'ERC, Marta Rovira, ha anunciat a través d'una carta que no compareix i s'exilia. El jutge instructor de la causa contra el procés, Pablo Llarena, els ha tornat a citar per estudiar si decreta la seva entrada a la presó. La Fiscalia i l'acusació popular (exercida pel partit d'ultradreta VOX) podran demanar al jutge que endureixi les mesures cautelars contra ells, que actualment estan el llibertat provisional. Fins ahir, tots tenien en comú ser diputats de l'actual legislatura. Després del ple d'investidura fallit, Bassa, Forcadell i Rovira havien anunciat que renuncien a l'acta. Aquest divendres a la mateixa hora (10.30h), el jutge també ha citat les parts dels 28 investigats per notificar-los les interlocutòries de processament. És a dir, informarà a qui processa (no té perquè processar tothom ni tampoc fer-ho a la vegada) i per quins delictes els envia a judici. A les portes del Suprem, els partits independentistes i les entitats sobiranistes els donen suport.

El jutge Llarena ja té molt avançada la instrucció de la causa oberta per rebel·lió, sedició, malversació i desobediència -entre d'altres- i que, només al Suprem, abasta 28 persones. Per això, fa un pas més i ha convocat totes les parts per notificar les interlocutòries de processament. En aquesta resolució, detallarà a qui processa i per quins delictes els porta a judici. Està per veure si a tots ells els processa per rebel·lió.

A més, també ha citat sis dels investigats per tornar a revisar en una vista de mesures cautelars ('vistilla') si tornen a entrar a la presó. En aquesta vista breu, els processats hi són presents i poden prendre la paraula o respondre preguntes.

Fins dijous, tots compartien el fet de ser diputats al Parlament i, a més, haver tingut un paper rellevant en la darrera legislatura. Després del ple d'investidura –on Turull no va aconseguir els suports per ser escollit president- les tres diputades d'ERC van anunciar la renúncia a l'escó. En canvi, mantenen l'acta Turull, Rull i Romeva. Aquest matí, Rovira no s'ha presentat a la citació al Suprem i en una carta adreçada a la militància (i que ha penjat al web d'ERC) justifica per què ha apostat per l'exili.

Turull assisteix a la vista com a candidat i no com a president electe, ja que no va aconseguir els vots suficients en el ple d'investidura de dijous a la tarda, on la CUP es va abstenir.

Suport a les portes del Suprem

Davant la citació i el nou risc que algun dels sis processats entri a la presó, les forces sobiranistes s'han traslladat a les portes del Suprem per donar-los suport. Per part del PDeCAT, a les portes del tribunal fan suport als citats membres de l'executiva com estaran David Bonvehí, Marta Pascal (també investigada pel Suprem) i Maria Senserrich, acompanyats per diputats al Congrés com el portaveu Carles Campuzano.

La delegació d'ERC està encapçalada pel portaveu, Sergi Sabria, i també diversos diputats del Congrés, entre ells Joan Tardà i Gabriel Rufián. Per part d'Òmnium Cultural, serà a Madrid el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri.

Més a prop de la suspensió

Un cop processats, una eventual suspensió de càrrecs públics abans del judici pren força però encara cal que es donin alguns requisits. Segons la llei, el jutge els ha de processar necessàriament per rebel·lió, la interlocutòria ha de ser ferma (i la que se'ls notifica avui es pot recórrer) i els encausats han d'estar en presó preventiva.

Això vol dir, doncs, que tot i que el jutge decideixi enviar a la presó Turull o algun altre dels citats, podran mantenir encara la condició de diputats perquè la suspensió no és automàtica. El jutge també pot processar Puigdemont i els que estan a l'estranger.

Ja tenen mesures cautelars

Els sis citats ja tenen mesures cautelars dictades pel jutge Llarena. En el cas dels consellers destituïts, havien estat en presó preventiva. Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull van ingressar a la presó el 2 de novembre per ordre de la jutgessa de l'Audiència Nacional Carmen Lamela.

Posteriorment, quan la causa va passar a mans del Suprem, el jutge instructor Pablo Llarena els va citar a declarar i va decretar llibertat sota fiança de 100.000 euros per a tots quatre (i va mantenir empresonats Oriol Junqueras, Joaquim Forn i els 'Jordis').

A banda dels consellers destituïts, l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, també va passar la nit del 9 de novembre a la presó d'Alcalà-Meco mentre reunia els diners de la fiança imposada, en aquest cas, pel mateix jutge Llarena (150.000 euros).

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, (que no ha comparegut) va declarar com a investigada davant el Suprem el 19 de febrer i Llarena li va imposar una fiança de 60.000 euros i li va donar deu dies per fer-la efectiva.

Tots ells tenen els passaports retirats i han de comparèixer cada quinze dies davant el jutjat més proper per signar. El jutge, en canvi, no va retirar el passaport a Rovira quan va comparèixer al Suprem ni li va prohibir abandonar territori espanyol.