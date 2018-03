Bassa anuncia que es defensarà

Dolors Bassa ha afirmat a Twitter després que se li hagi comunicat l'ordre de presó preventiva: "Em defensaré, no som delinqüents". L'exconsellera ha fet difondre aquest missatge un cop s'ha sabut que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decretat presó provisional per a ella i per a quatre persones més, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Carme Forcadell. "Gràcies pels suports de tothom. Aquest compte estarà tancat mentre sigui a la presó. Em defensaré, no som delinqüents. Us estimo a tots! Un gran agraïment als que hi sou sempre".





