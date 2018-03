Boadella visita la casa de Puigdemont acompanyat de membres de Tabàrnia

Albert Boadella es va traslladar ahir fins a la porta de la casa de Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) com a «president de Tabàrnia» i «especialista en paranoies regionals», acompanyat d'altres membres de la Plataforma per Tabàrnia, amb l'objectiu de «celebrar una cimera internacional al més baix nivell», va assegurar l'actor català.

«Hem vingut aquí a reunir-nos amb el fake president en una conferència al més baix nivell entre un president legítim com sóc jo i un president legítim com ell», va dir Boadella, després d'aclarir que els mitjans de Tabàrnia «són modestos, en canvi els seus –de Puigdemont, referint-se a la casa– estan pagats amb els nostres diners, són una mica més importants, però tot sigui per la pàtria, tot si-gui per Tabàrnia», va dir amb ironia.

Boadella va instar Puigdemont a tornar a Espanya ja que «l'està esperant Pablo Llarena», i ha de respondre davant la justícia per la causa que té pendent. «No m'estranya que no es vulgui reunir amb mi, és un fugitiu compulsiu», va afirmar Boadella.

En la performance que va dur a terme la Plataforma per Tabàrnia davant el domicili belga de Puigdemont ahir es va poder veure Boadella vestit amb una bata blanca en la qual es llegia en una petita placa «especialista en paranoies regionals», acompanyat de dos membres de la plataforma vestits de mossos d'esquadra.