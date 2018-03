La Fiscalia demana presó per Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa

La Fiscalia ha demanat presó provisional per al candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull; l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, i els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull i Dolors Bassa davant el risc de fugida i de reiteració delictiva, han informat a Europa Press fonts fiscals.

Tots ells, a més de la dirigent d'ERC Marta Rovira, que ha fugit a l'exili, estaven citats aquest divendres a fi de practicar l''audiència breu' per revisar la seva situació processal.

Tant Turull com Rull, Romeva i Bassa estan processats pels delictes de rebel·lió i malversació en la causa del procés sobiranista que instrueix el magistrat Pablo Llarena, mentre que a Forcadell se li atribueix únicament delicte de rebel·lió, d'acord amb l'ordre de processament del jutge que ha donat a conèixer abans de celebrar la compareixença prevista en l'article 505 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

Tots els citats aquest divendres, a excepció de la secretària general d'ERC, han estat prèviament en situació de presó provisional.

En el cas dels exconsellers Turull, Rull, Romeva i Bassa, des del 2 de novembre fins al 4 de desembre del passat any, quan el jutge va acordar la seva llibertat provisional subjecta al pagament d'una fiança de 100.000 euros.

Carme Forcadell va passar una nit a la presó després de prestar declaració en seu judicial el 9 de novembre i va sortir després d'abonar una fiança de 150.000 euros.

Marta Rovira, per contra, va declarar davant el jutge Llarena el 19 de febrer i va quedar en llibertat també sota fiança de 60.000 euros i amb l'única mesura cautelar de compareixences quinzenals.

Aquest mateix divendres al matí ha comunicat per carta que no acudiria a la citació judicial i que marxava a l'exili, en sentir la seva llibertat d'expressió "censurada" per uns tribunals, ha dit, que intimiden i apliquen criteris polítics.

Tant la número dos de la formació independentista com Forcadell i Bassa van anunciar aquest dijous, després de finalitzar el debat d'investidura de Jordi Turull, que deixaven la seva acta de diputades per "plantar cara al xantatge judicial de l'Estat".