Llarena activa una euroordre contra Rovira i reactiva les de Puigdemont, Pontsatí, Serret, Puig i Comín

El magistrat del Tribunal Suprem que investiga els fets relacionats amb el procés, Pablo Llarena, ha dictat ordre de detenció internacional per a la secretària general d'ERC, Marta Rovira, després que aquesta no hagi acudit a la citació judicial d'aquest divendres i ha reactivat les ordres de detenció per a la resta d'encausats que són a l'estranger, entre els quals es troba l'expresident català Carles Puigdemont, menys per a la sallentina Anna Gabriel. A la cupaire, que ara roman a Suïssa, únicament se l'imputa un delicte de desobediència, molt menys greu al de rebel·lió que se'ls imputa a la resta.

El jutge que instrueix la causa del procés adopta aquesta mesura després d'haver-ho sol·licitat la Fiscalia i l'acusació popular que exerceix el partit Vox en la vista celebrada aquest matí.

La número dos d'ERC estava citada les 10.30 hores juntament amb l'excandidat a la Presidència de Catalunya Jordi Turull, l'expresidenta del Parlament català Carme Forcadell, i els tres exconsellers Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa, per els qui el jutge ha acordat el seu ingrés a la presó per risc de fugida i reiteració delictiva. No obstant això, la dirigent independentista ha comunicat per carta la seva intenció de no acudir i partir a l'"exili".

D'altra banda, el jutge reactiva les euroordres i les ordres de detenció internacional que havia dictat l'Audiència Nacional contra Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín i Meritxell Serret, que van fugir a Bèlgica a final d'octubre.

Llarena les havia desactivat poc després d'assumir la causa per rebel·lió, sedició i malversació de cabals públics, en considerar que existia risc que fossin extraditats per delictes molt menors.